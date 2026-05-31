11:22, 31 мая 2026Россия

Нежелание посольств ЕС эвакуироваться из Киева объяснили

Сенатор Джабаров: Отказ посольств ЕС покидать Киев вызван страхом краха пропаганды
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Нежелание посольств стран Европейского союза (ЕС) эвакуироваться из Киева после предупреждения России об ударах по предприятиям украинского Военно-промышленного комплекса (ВПК), а также центрам принятия решений в Киеве вызвано страхом краха пропаганды. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Владимир Джабаров.

По его мнению, это единственная причина отказа. «Но в случае эскалации их дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают», — написал сенатор.

Джабаров также предположил, что США могут тайно эвакуировать часть персонала, поскольку «накал будет только нарастать». По его мнению, Киев пытается прикрываться иностранцами как «живым щитом», но в отношении Вашингтона эта тактика не сработает — американцы не готовы рисковать жизнями дипломатов ради Киева. Россия всех предупредила, окончательное решение каждый принимает сам, добавил сенатор.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике. Президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку. После этого МИД России сообщило, что Российская армия начинает систематические удары по предприятиям украинского ВПК, командным пунктам в Киеве и другим объектам.

Министерство обороны Украины также предупредило о риске атак 30-31 мая, особенно в Киеве.

