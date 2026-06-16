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07:20, 16 июня 2026Путешествия

Британец первым один обогнул Землю тремя разными способами

Telegraph: Британец первым один обогнул Землю тремя разными способами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

43-летний британец Джеймс Кетчелл 13 июня финишировал в портовом городе Госпорт (графство Гэмпшир, Южная Англия), завершив свое историческое кругосветное путешествие. Именно оттуда он отправился в одиночное плавание в июле 2025 года, пишет The Daily Telegraph.

За почти два года его 12-метровая лодка Mindset преодолела 55 тысяч километров. Маршрут пролегал через Лансароте (Испания), Ресифи (Бразилия), Кейптаун (ЮАР), Хобарт (Тасмания), Ушуаю (Аргентина) и снова Кейптаун на обратном пути.

Первое кругосветное достижение Кетчелла датируется 2013 годом — тогда он проехал 29 тысяч километров на велосипеде. В 2019 году он повторил подвиг, но уже по воздуху: на автожире (гирокоптере) итальянского производства Magni M16C, развивающем скорость до 130 километров в час. Стартовав с аэродрома в Гэмпшире, он через 175 дней вернулся туда же, преодолев около 44 тысяч километров. Тогда он пересек Атлантику, Северную Америку, Россию и Европу, вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что россиянин из Ставрополя решил отправиться пешком в Бразилию с самодельной 300-килограммовой повозкой.

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