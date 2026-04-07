Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:04, 7 апреля 2026Путешествия

Россиянин решил отправиться пешком в Бразилию с самодельной 300-килограммовой повозкой

Россиянин из Ставрополя отправился пешком в Бразилию с самодельной повозкой
Елизавета Гринберг (редактор)

Россиянин из Ставрополя решил отправиться пешком в Бразилию с самодельной 300-килограммовой повозкой. Кадрами и подробностями истории делится Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 37-летний Александр собрал самодельную повозку в мастерской в Рязанской области. После этого привязал ее к себе на трос и начал путешествие. За это его прозвали «конем». Он рассказал, что за день преодолевает около 15-30 километров, даже с учетом постоянно меняющейся погоды. Для того чтобы хорошо себя чувствовать, Александр придерживается правильного питания, не пьет, не курит и не ест мясо.

Однако на россиянина стали поступать жалобы от автомобилистов — по их словам, путешественник мешает проезду. Многие из них уверены, что Александру должны выписать штраф.

Ранее другой россиянин отправился в кругосветное путешествие и попал в заточение в Южной Америке. Мужчина остался в Перу без средств к существованию, а все попытки найти работу без знания языка оказались безуспешными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok