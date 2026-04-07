Россиянин решил отправиться пешком в Бразилию с самодельной 300-килограммовой повозкой

Россиянин из Ставрополя отправился пешком в Бразилию с самодельной повозкой

Россиянин из Ставрополя решил отправиться пешком в Бразилию с самодельной 300-килограммовой повозкой. Кадрами и подробностями истории делится Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 37-летний Александр собрал самодельную повозку в мастерской в Рязанской области. После этого привязал ее к себе на трос и начал путешествие. За это его прозвали «конем». Он рассказал, что за день преодолевает около 15-30 километров, даже с учетом постоянно меняющейся погоды. Для того чтобы хорошо себя чувствовать, Александр придерживается правильного питания, не пьет, не курит и не ест мясо.

Однако на россиянина стали поступать жалобы от автомобилистов — по их словам, путешественник мешает проезду. Многие из них уверены, что Александру должны выписать штраф.

