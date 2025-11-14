Путешествия
20:30, 14 ноября 2025Путешествия

Россиянин отправился в кругосветное путешествие и попал в заточение в Америке

Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял без денег в Перу
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Baza

Житель Саратова отправился в кругосветное путешествие и попал в заточение в Южной Америке. Об этом пишет издание Baza.

По данным источника, 31-летний Дмитрий застрял без денег в Перу. За койку в хостеле и еду он трудится разнорабочим. Россиянин даже попытался узнать, могут ли его депортировать из страны на родину, если он нарушит закон, но ему ответили, что такой вариант вряд ли возможен.

В материале говорится, что за последние полтора года Дмитрий объездил Азию, часть Европы и Африки, а затем отправился покорять Южную Америку. Деньги на путешествия у него были благодаря другу, который когда-то одолжил у него крупную сумму и начал отдавать ее частями. Каждый месяц россиянин получал от него по 400-500 долларов (от 32,4 до 40,5 тысячи рублей). Однако в сентябре друг внезапно перестал переводить деньги и выходить на связь.

После этого Дмитрий остался без средств к существованию, а все попытки найти работу без знания языка оказались безуспешными. По словам россиянина, иностранные посольства его игнорируют, а в русскоязычных чатах над ним насмехаются.

Путешественнику пришлось ночевать на улицах и в аэропортах, просить еду у прохожих или добывать пропитание в океане, вылавливая морских ежей и крабов. В Перу россиянину удалось обрести временное пристанище.

Ранее российского путешественника Сашу Холодного, который отправился в первую в истории кругосветку на отечественном автомобиле УАЗ, не пустили в Эквадор. Ему дали подписать бумагу, в которой говорится, что он представляет угрозу для национальной безопасности страны.

