«Я вошел в историю». 16-летний парень с неизлечимой болезнью облетел весь мир за два месяца. Как ему это удалось?

Подросток из Австралии Байрон Уоллер решил совершить кругосветный перелет, чтобы стать самым молодым пилотом в мире и попасть в историю авиации. Его экстремальное путешествие на легкомоторном самолете длилось два месяца. За это время он налетал около 240 часов, посетил 19 стран и отметил свой день рождения прямо в небе. Главной причиной, которая побудила юного летчика установить личный рекорд, стало желание помочь людям осуществить свои мечты, ведь он сам страдает от неизлечимого аутоиммунного заболевания. О том, как 16-летнему школьнику удалось совершить свое приключение — в материале «Ленты.ру».

В 14 лет Байрон облетел всю Австралию

Транспорт 16-летнего пилота Уоллера — четырехместный одномоторный самолет Sling TSi Фото: TEEN PILOT DOWN UNDER

Кругосветное путешествие австралийца началось 9 августа, когда ему было всего 15 лет. В сопровождении инструктора Пола Деннесса он вылетел из Брисбена на четырехместном одномоторном самолете Sling TSi. Следующие два месяца оказались самыми трудными в жизни Байрона Уоллера.

Многочасовые перелеты над водой, где взгляду не за что зацепиться, требовали от несовершеннолетнего путешественника серьезной концентрации — любая оплошность в небе могла привести к авиакатастрофе. Еще одной проблемой стала аномальная жара теплых регионов и турбулентность.

Долгие перелеты истощают, но ты просто стараешься изо всех сил и справляешься с этим Байрон Уоллер 16-летний пилот

Однако экстремальные условия уже были знакомы Уоллеру — в 14 лет он стал самым молодым пилотом, который совершил перелет вокруг Австралии. При этом подросток признался, что еще несколько лет назад не мог и подумать о кругосветке из-за здоровья.

У юного австралийца диагностировали неизлечимую болезнь, что осложняло затею

До первых полетов Байрон часто лежал в больнице. «Иногда это было еженедельно, иногда ежедневно, иногда ежемесячно», — отметил Уоллер. В 2024 году у юного пилота диагностировали серьезное хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта — болезнь Крона. Симптомы заболевания включают постоянные боли и спазмы в кишечнике, диарею, воспаления, из-за которых могут даже появляться рубцы на внутренних органах. Лечения от этой болезни до сих пор нет.

Ему было к чему стремиться. Надежда заставляла его вставать с постели Джени Лэнгдон мать Байрона Уоллера

По словам матери школьника Джени Лэнгдон, первый урок полета, а в Австралии сотрудники авиации занимаются с детьми от 14 лет, воодушевил ее сына доказать всему миру и другим детям, у которых тоже есть проблемы со здоровьем, что они смогут осуществить мечты.

Однако сильный стресс способен ухудшить состояние болеющего Кроном человека. Поэтому Уоллер потратил шесть месяцев на подготовку к изнурительному испытанию, которое могло спровоцировать обострение. Во время полета Байрон должен был не только следить за показателями приборов воздушного судна, но и за своим состоянием. Он вынужден всегда соблюдать тщательную диету, пить достаточное количество воды и принимать вовремя лекарства.

Полет 16-летнего австралийца стал самым отслеживаемым во всем мире

По данным сайта FlightRadar24, полет юноши стал самым отслеживаемым во всем мире. На разных этапах пути его сопровождали четыре разных инструктора. За все время в небе он преодолел 45 тысяч километров и совершил около 40 остановок в разных уголках мира.

Общаясь с Байроном, я был впечатлен его интересом, решимостью и энтузиазмом в карьере пилота, несмотря на все проблемы со здоровьем Ян Гриффитс бывший пилот British Airways и Loganair

Уоллер посетил Гранд-Каньон в США, побывал на авиационном фестивале Ayr Show в Южном Эйршире, Шотландия, и приземлился в международном аэропорту Кона на Гавайях, преодолев самый сложный этап путешествия — большой участок Тихого океана.

«Я мечтал об этом месяцами, и наконец-то приземлиться на Гавайях казалось чем-то нереальным. Я так благодарен своим инструкторам, семье и всем, кто поддерживал меня с земли», — поделился путешественник.

Вид из окна легкомоторного самолета Байрона Уоллера Фото: TEEN PILOT DOWN UNDER

Одним из самых ярких моментов в приключении Байрона Уоллера стал полет над Фиджи — в этот день он отпраздновал свое 16-летие. При этом самолет подростка пересекал часовой пояс, что сократило его празднование до семи часов.

Тем временем дома его близкие испытали немалый стресс, особенно когда связь с юным пилотом прервалась. Мать летчика призналась, что могла лишь наблюдать за сыном со стороны, понимая, что ничем не сможет помочь ему.

Это было так сюрреалистично. В какой-то момент я подумала: "О, мой сын вот-вот облетит весь мир на крошечном самолетике". Это очень волнительно Джени Лэнгдон мать Байрона Уоллера

Помимо установления исторического рекорда, Уоллеру удалось собрать деньги на благотворительность

Байрон приземлился в аэропорту отправления 15 октября, завершив кругосветное путешествие. В аэропорту Брисбена его встретила вся семья и собака. Во время своего путешествия Уоллер познакомился с разными людьми и культурами. Но главное, что он помог собрать средства для оказания поддержки детям в больнице Квинсленда, в которой, по признанию юноши, он провел большую часть своей жизни.

Через пару дней после возвращения домой школьник приступил к занятиям. Теперь в его планах — получить водительские права и лицензию пилота-любителя.

16-летний пилот Байрон Уоллер Фото: @teenpilotdownunder

На данный момент рекорд 16-летнего Байрона Уоллера ожидает официальной ратификации Всемирной федерации аэропортов. До этого титул самого молодого пилота принадлежал 17-летнему подростку Маку Резерфорду. Он установил рекорд в 2022 году, потеснив в престижном звании собственную сестру Зару, которая облетела мир в том же году.