«Такого идиотизма нет нигде». Российского путешественника признали угрозой национальной безопасности в одной стране. За что?

Эквадор отказал во въезде российскому путешественнику Саше Холодному

Российского путешественника Сашу Холодного (настоящее имя — Александр Морозов), который отправился в первую в истории кругосветку на отечественном автомобиле УАЗ, известном как «буханка», не пустили в Эквадор. Ему дали подписать бумагу, в которой говорится, что он представляет угрозу для национальной безопасности государства, где 13 апреля пройдет второй тур выборов президента. Помимо Холодного, в аэропортах этой латиноамериканской страны застряли десятки россиян. Подробностями ситуации путешественник поделился с «Лентой.ру».

Россиянин посетил 147 стран мира и впервые столкнулся с подобным запретом

«Такого идиотизма не было ни разу за все мои посещения 147 стран мира», — рассказывает отец шестерых детей, друг Федора Конюхова, который в декабре 2024 года провожал его на своей «буханке» в экспедицию из аргентинского порта Ушуайя.

Фото предоставлено Сашей Холодным

Холодный проехал на этом автомобиле уже 86 стран и поставил рекорд. Во время поездки по Латинской Америке россиянину нужно было добраться до Колумбии, чтобы отправить оттуда машину по морю на другой континент и улететь самому. Однако при въезде из Перу в соседний Эквадор у путешественника возникли проблемы — его отказались впускать на территорию страны.

По словам Холодного, в подобной ситуации оказался не он один — на форумах путешественников десятки россиян, застрявших в аэропортах, пожаловались на аналогичную проблему.

Россиянку не пустили в Эквадор, забрали паспорт и отправили на самолете в соседнюю Колумбию

Российская туристка Анна (имя изменено — прим. «Ленты.ру») прилетела в город Гуаякиль из Астаны через Стамбул и Боготу 8 апреля. Она планировала отправиться в путешествие по Эквадору и потом поехать в Перу. Обратный билет из Лимы у нее на 30 апреля.

Я прилетела ночью в Гуаякиль, меня задержали на границе и начали задавать вопросы. Допрос шел примерно два часа. Спрашивали абсолютно разные вещи — про работу, личную жизнь, в каких странах я была, посмотрели все купленные мной билеты и бронирования. Даже попросили показать кредитную карточку Анна российская туристка, которую не пустили в Эквадор

После этого туристку спросили, есть ли у нее с собой чемодан. Она ответила утвердительно, и сотрудники погранслужбы сходили вместе с ней к ленте выдачи багажа, забрали его и вернулись в комнату, где проходил допрос. Сотрудница попросила Анну открыть чемодан, но девушка заметила, что для этого следует позвать представителя таможенной службы, так как это ее обязанность.

«Она решила, что я отказываюсь показывать чемодан, и заявила, что не разрешает мне въезд. Мне выдали бумагу на английском и испанском языках о том, что в страну меня не пускают, и попросили ее подписать. Я этого делать не стала», — рассказала туристка.

Затем в комнату вызвали представителя авиакомпании, которой летела Анна, и отдали ему ее паспорт. Девушку посадили в самолет и отправили в столицу Колумбии Боготу, так и не вернув проездной документ.

По прилете туристку поместили в комнату в аэропорту, в которой она находится больше суток. Россиянка обратилась в посольства и консульства Колумбии и Эквадора, но пока ее проблему решить не удалось.

Посол России назвал произошедшее «политической диверсией»

Всем россиянам выдали для подписи одинаковый документ под названием «Уведомление о невъезде на территорию Эквадора» на испанском и английском языках, не предоставив перевода. В документе говорится, что россияне якобы представляют угрозу национальной безопасности страны.

Фото предоставлено Сашей Холодным

Нам не отдавали паспорта, пока мы не подпишем эту бумагу. То есть они вынудили нас ее подписать, обманом вот так вот поступили. Таких ситуаций десятки. Посол на связи, он на нашей стороне Саша Холодный российский кругосветный путешественник

13 апреля в Эквадоре пройдет второй тур президентских выборов. В нем будут участвовать действующий президент республики Даниэль Нобоа и кандидат от Движения гражданской революции Луиса Гонсалес. Согласно данным Национального избирательного совета, Нобоа поддерживают 44,3 процента избирателей, а Гонсалес — 43,8 процента

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Эквадор Владимир Спринчан, к которому обратился за помощью путешественник, назвал произошедшее «политической диверсией». Холодный отметил, что дипломат даже связался с президентом страны, чтобы скорее разрешить спорную ситуацию.

Тут идут выборы президента. То есть понятно, откуда ноги растут. И по сути мы оказались заложниками ситуации. Теперь мы вынуждены будем ехать в Чили — в обратную сторону, где мы уже были, потому что нам надо будет в любом случае вылетать из Южной Америки в конце апреля. Билеты у нас невозвратные Саша Холодный российский кругосветный путешественник

Россиянин добавил, что отправить машину на другой континент ему помогут друзья в Сантьяго, Чили.

Чем известен Саша Холодный

Свое первое кругосветное путешествие Саша Холодный совершил в 2017 году на «буханке». Он провел в пути два с половиной года, посетил 61 страну на четырех континентах, дважды пересек экватор и поставил девять рекордов России.

«Проехав на автомобиле 120 стран мира, я решился на самое сложное и ответственное путешествие в своей жизни: проехать вокруг света на электромобиле со всей своей семьей! За несколько лет мы преодолеем расстояние в 300 тысяч километров по всем континентам Земли. К сожалению, планы пришлось немного подвинуть во времени, так как весь мир сейчас недоступен, но уверен, что через несколько лет я осуществлю свою мечту!» — признается путешественник.