На запорожском направлении российский боец взял в плен 3 боевиков ВСУ

На запорожском направлении российский военнослужащий при помощи знания украинского языка смог взять в плен троих бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар.

Российский военный из Ленинградской области смог войти к украинцам в доверие, общаясь на их родном языке. Он поговорил с ними, попросил закурить, а затем взял в плен пулеметно-штурмовую группу — трех человек, отметил Бальтазар.

Ранее в мае сообщалось, что украинские войска при бегстве из Гришина под Красноармейском бросили без оружия и бронежилетов группу солдат из семи человек.