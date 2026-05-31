Названы провоцирующие повышенное газообразование продукты

Врач Андрианова: Спровоцировать метеоризм могут цветная и брюссельская капусты

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Андрианова перечислила популярные продукты, провоцирующие избыток газов в животе. Главных виновников метеоризма она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Повышенное газообразование часто вызывают чечевица, горох, соя, груши, абрикосы, персики, яблоки, цветная и брюссельская капуста, лук, спаржа, баклажаны. Кроме того, метеоризм могут спровоцировать продукты с сахарозаменителями, например конфеты, шоколад или печенье, а также молочные и кисломолочные продукты, допустим, такие как молоко, кефир, йогурт, творог», — предупредила врач.

Она добавила, что к метеоризму может приводить употребление газированных напитков и алкоголя. В первом случае избыток пузырьков углекислоты наполняет желудок воздухом, который затем перемещается по пищеварительному тракту, а во втором этанол и продукты его переработки негативно воздействуют на микробиоту кишечника, вызывая рост газообразующих бактерий. Кроме того, алкоголь может нарушать моторику кишечника, что вызывает неравномерное продвижение газов и их скопление в петлях кишечника.

Употребление жирных продуктов также может вызывать метеоризм, отметила Андрианова. Она объяснила, что жиры замедляют моторику желудка, что приводит к более длительному перевариванию пищи и, как следствие, к ощущению распирания в области живота.

