Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 31 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы провоцирующие повышенное газообразование продукты

Врач Андрианова: Спровоцировать метеоризм могут цветная и брюссельская капусты
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Андрианова перечислила популярные продукты, провоцирующие избыток газов в животе. Главных виновников метеоризма она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Повышенное газообразование часто вызывают чечевица, горох, соя, груши, абрикосы, персики, яблоки, цветная и брюссельская капуста, лук, спаржа, баклажаны. Кроме того, метеоризм могут спровоцировать продукты с сахарозаменителями, например конфеты, шоколад или печенье, а также молочные и кисломолочные продукты, допустим, такие как молоко, кефир, йогурт, творог», — предупредила врач.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Она добавила, что к метеоризму может приводить употребление газированных напитков и алкоголя. В первом случае избыток пузырьков углекислоты наполняет желудок воздухом, который затем перемещается по пищеварительному тракту, а во втором этанол и продукты его переработки негативно воздействуют на микробиоту кишечника, вызывая рост газообразующих бактерий. Кроме того, алкоголь может нарушать моторику кишечника, что вызывает неравномерное продвижение газов и их скопление в петлях кишечника.

Употребление жирных продуктов также может вызывать метеоризм, отметила Андрианова. Она объяснила, что жиры замедляют моторику желудка, что приводит к более длительному перевариванию пищи и, как следствие, к ощущению распирания в области живота.

Ранее терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик перечислила варианты завтрака, от которых лучше отказаться, потому что они провоцируют быстрый упадок сил. Прежде всего врач посоветовала не есть по утрам сладкие хлопья и шоколадные подушечки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России отреагировало на атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

    Тревел-блогерша описала круиз в России фразой «слышала все, что происходило у соседей»

    Захарова высказалась о деле стран Прибалтики о дискриминации русских людей

    Отрасли экономики ЕС спрогнозировали кризис после вступления в блок Украины

    ЕС задумался о замораживании потолка цен на российскую нефть

    Россиянам назвали потенциально проблемные кроссоверы с пробегом

    МАГАТЭ покажут место удара ВСУ по ЗАЭС

    В России ответили на оскорбления бывшего астронавта США в адрес российских космонавтов

    Жена Сафонова показала сбор вынесенного на поле российского флага

    В НАТО отказались считать оборону задачей исключительно военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok