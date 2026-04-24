Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у КитаяИ как мы это скоро почувствуем
Тотальный контроль за переводами в реальном времени
Главное, что китайцы показали гостям из России — проект Golden Tax («Золотой налог»). Благодаря ему в Китае перешли от долгих проверок бизнеса постфактум к превентивному тотальному мониторингу прямо в момент совершения сделки.
Если в России мы во многом работаем с аналитикой, то в Китае система уже позволяет в моменте видеть не только данные с касс и банковских счетов, но и информацию из таможни, соцстраха, а также отслеживать синхронизацию потоков товаров, денег, контрактов и накладных.
В итоге китайские налоговики видят все движения средств по счетам не только юрлиц, но и физлиц, включая операции в мессенджерах.
Ведущий научный сотрудник Финансового университета Наталья Назарова объясняет механику: умная система использует огромные массивы данных и искусственный интеллект. Нейросети собирают информацию отовсюду — от банков до регуляторов рынка — и составляют подробный профиль человека или компании.
По мнению экспертов, ФНС по аналогии постарается использовать ИИ для моментальной блокировки сомнительных операций. Это ударит по махинациям бизнеса. Спрятать доходы или провести теневой платеж станет практически невозможно — алгоритмы вычислят это по цифровым следам.
Пространство для «серых» и «оптимизационных» схем, особенно во внешнеэкономической деятельности, сожмется до минимума. Китайский опыт показывает, что попытка занизить таможенную стоимость или провести платеж в обход кассы приводит к мгновенной блокировке.
Эксперты видят в таком контроле серьезные плюсы для честных предпринимателей и обычных граждан:
- Меньше бумажной волокиты. Умная система позволяет обычным людям вообще не заполнять формы налоговой отчетности. Алгоритмы считают все сами.
- Отмена ковровых проверок. Исчезнет необходимость массово шерстить весь бизнес подряд. Система сфокусируется только на нарушителях.
- Быстрые деньги. Многократно возрастет скорость возврата НДС для легальных компаний.
Помощь вместо штрафов
После рассказа о цифровом контроле может показаться, что китайская налоговая — суровая и бездушная машина. Но у нее есть и дружелюбное лицо.
Главное правило там: «Сначала научить, а не наказать».
В Китае действует принцип существенности: там вам никто не заблокирует счет из-за неоплаченного штрафа в условные 800 рублей. А когда человек приходит в инспекцию, ему дают конкретные рекомендации и помогают разобраться, а не отправляют изучать законодательство самостоятельно.
В Китае инспекторов обучают принципам сервисного взаимодействия, поэтому они ведут себя доброжелательно и корректно. Даже в ходе проверок сохраняют деловой тон и субординацию, без давления и угроз.
Эксперт добавляет, что такой стиль общения сильно контрастирует с нашей практикой.
Яркий пример мягкого подхода Китай показал около 7 лет назад, говорит Дудченко. Тогда в стране случился бум цифровых платежей, и мелкие торговцы на рынках начали принимать переводы через WeChat и Alipay прямо на личные кошельки. Государство не стало устраивать показательные облавы. Инспекторы просто выходили на рынки, объясняли продавцам, что это нелегально, и тут же помогали им оформить статус и открыть официальные счета.
Благодаря программам поддержки и удобным сервисам (в Китае создали единое виртуальное окно для решения вопросов без визита к инспектору) уровень доверия к государству растет. В 2024 году уровень удовлетворенности налогоплательщиков в КНР побил рекорд и достиг 89,4 балла из 100, отметила Наталья Назарова.
Низкие налоги и отказ от сложной бухгалтерии для молодого бизнеса
Анна Дудченко рассказывает, что в КНР создали сверхкомфортные условия для небольших предприятий. Там работает специальный статус «маленькой компании». Под него попадает бизнес с выручкой примерно до 14 млн рублей в год.
Для таких предпринимателей действуют поразительно мягкие ставки: НДС равен нулю, а налог на прибыль составляет всего 5%.
ФАКТ
Китайским микропредприятиям не нужно вести полноценный бухгалтерский учет и тратить деньги на бухгалтера. Чтобы отчитаться перед государством, достаточно заполнять простую книгу доходов и расходов.
Многие льготы государство закрепило до 2027 года. Если человек захочет открыть свой магазинчик или автомастерскую, государство даст время наработать клиентскую базу, а не станет с первого дня забирать львиную долю прибыли. Когда обороты увеличиваются, компания естественно переходит на стандартные условия и начинает платить в бюджет больше.
Если наша налоговая возьмет этот опыт на вооружение, для начинающего бизнеса появится предсказуемая и безопасная среда, полагает Дудченко.
Чем китайская налоговая система отличается от российской
-
В России все правила игры собраны в одном Налоговом кодексе. В Китае такого документа просто нет. рассказывает, что там работает сложная система правовых актов отдельно для каждого налога. Всего в стране собирают 18 видов налогов, и при этом государство поделено на 3 налоговые юрисдикции: материковый Китай, Гонконг и Макао. У каждой территории работают свои законы и ставки, отметила ведущий научный сотрудник Финансового университета Анна Тихонова.
-
В Китае работает принцип фискального федерализма: таможенные пошлины уходят в Пекин, а другие налоги делятся между центром и регионами. При этом за последние десятилетия все больше денег остается на муниципальном уровне. В бюджетах самых нижних уровней (уездов) оседает 21–22% от всех собираемых в стране налогов.
Мне кажется, что для налогово-бюджетной системы России очень полезен опыт КНР в части распределения доходов между центральным, региональными и уездными бюджетами.
- Местные китайские налоговики имеют куда больше свободы. Система льгот очень сильно отличается от провинции к провинции. Государство делает это специально, чтобы формировать полюса быстрого экономического роста там, где это нужно прямо сейчас.