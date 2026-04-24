В итоге китайские налоговики видят все движения средств по счетам не только юрлиц, но и физлиц, включая операции в мессенджерах.

Ведущий научный сотрудник Финансового университета Наталья Назарова объясняет механику: умная система использует огромные массивы данных и искусственный интеллект. Нейросети собирают информацию отовсюду — от банков до регуляторов рынка — и составляют подробный профиль человека или компании.

По мнению экспертов, ФНС по аналогии постарается использовать ИИ для моментальной блокировки сомнительных операций. Это ударит по махинациям бизнеса. Спрятать доходы или провести теневой платеж станет практически невозможно — алгоритмы вычислят это по цифровым следам.