15:09, 21 апреля 2026Экономика

Российские и китайские налоговики договорились обмениваться опытом

ФНС и Налоговая администрация Китая подписали меморандум о взаимопонимании
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России и Государственной налоговой администрации КНР Даниил Егоров и Ху Цзинлинь подписали в Пекине меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает обмен опытом цифровой трансформации, проведение обучающих программ, а также координацию работы на международном уровне.

Как уточняет «Интерфакс», китайская сторона представила на встрече проект Golden Tax и систему «умного налогообложения», основанную на использовании облачных технологий, искусственного интеллекта и межведомственного обмена данными. В ФНС показали собственные цифровые решения, включая единый налоговый счет и автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

Отмечается, что на встрече обсуждалось создание постоянного налогового секретариата и дополнительной системы обмена данными в рамках БРИКС. Последняя, по словам Егорова, является «стратегически важным направлением, способным обеспечить технологический суверенитет и устойчивость налогового администрирования стран объединения».

Ранее Financial Times писала, что Пекин рассматривает возможность введения налога на напитки с высоким содержанием сахара, способного повлиять на потребление, снижая риски ожирения, диабета и других заболеваний.

