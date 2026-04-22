18+ неочевидных штрафов, на которые можно попасть в России в 2026 году

Штраф: 5000–15 000 рублей

Избавляться от мусора на участке нужно строго по правилам. Если вы просто соберете сухие листья в кучу и подожжете, можно попасть на деньги. Особенно если в регионе действует противопожарный режим или огонь перекинется на постройки.

По закону сжигать ветки можно только двумя способами. Первый — в металлической бочке объемом до кубометра, которая стоит минимум в 7,5 метра от зданий. Второй — в специальной яме глубиной от 30 сантиметров. Ее нужно выкопать не ближе 15 метров от дома, а вокруг на 10 метров убрать все легковоспламеняющиеся материалы.

И главное — костер нельзя оставлять без присмотра.