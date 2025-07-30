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14:16, 30 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей

Депутат Колунов: Штраф за кормление голубей у дома начинается от 2 тыс руб.
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов запрещено законодательством. Какое наказание за это полагается, агентству ТАСС напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.

Запрет на кормление птиц в жилых зонах закреплен в статье 8.2 КоАП РФ. Как предупреждает депутат, его нарушение угрожает санитарно-эпидемиологической обстановке в населенном пункте. «Соответственно, это штраф не за кормление, а за последствия от него», — уточнил Колунов. Размер штрафа для физических лиц составляет 2-3 тысячи рублей, но при повторном нарушении увеличивается до 5 тысяч. Для должностных лиц он варьируется от 10 до 30 тысяч, но поднимается до 40 тысяч рублей в случае повторной фиксации. Юридическим лицам законом предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 400 тысяч.

Та же статья регулирует несанкционированный выброс мусора из окна или его складирование в подъезде. Для наказания виновника потребуются фото- и видеодоказательства, а также свидетельства очевидцев. Имея на руках фотоматериалы и показания, можно обратиться в полицию или Роспотребнадзор. Колунов советует подать жалобу и в управляющую компанию или ТСЖ.

Ранее стало известно о планах увеличить штрафы за загрязнение водоемов вдвое. В настоящее время сумма для физических лиц варьируется от 500 до 1 тысячи рублей, максимальный размер штрафа достигает 1,5-2 тысяч рублей.

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