Россиян станут жестче штрафовать за мусор в водоемах

«Известия»: Штрафы за загрязнение водоемов увеличат вдвое

Россиян станут жестче штрафовать за сброс мусора и стоков в водоемы. Соответствующий законопроект собираются рассмотреть в Госдуме, выяснили «Известия».

С инициативой по ужесточению наказания за загрязнение водоемов, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, выступили в Крыму. Штрафы за самовольный сброс канализационных стоков и отходов предлагается увеличить вдвое. На данный момент минимальный штраф для физических лиц варьируется от 500 рублей до одной тысячи, максимальный достигает 1,5-2 тысяч рублей. По мнению крымских законотворцев, нынешних мер для борьбы с нарушителями недостаточно.

Согласно статистике Росводресурсов, приведенной в пояснительной записке к проекту, отмечается, что объем стоков, сброшенных в водоемы, с 2022-го по 2023 год вырос на 1,3 миллиарда кубов. В самом Крыму сброс канализационных вод был зафиксирован в Судаке, Феодосии, Алуште, Ялте, Симферополе и других районах. Помимо загрязнения, подобные нарушения могут повлечь истощение водных объектов, предупреждают авторы документа.

Ранее россиян предупредили о штрафах за мойку машин в жилых дворах. Сумма варьируется от региона к региону, начинаясь от 100 рублей. Однако, если речь идет о мытье в водоохранной зоне — реке, озере, пруду — то размер штрафа может составлять от трех-четырех тысяч рублей для физлиц и 400 тысяч — для юрлиц.