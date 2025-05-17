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06:59, 17 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили о штрафах в сотни тысяч рублей за мытье машин

Юрист Поздняков предупредил о штрафах до 400 тысяч за мытье авто
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россиян могут оштрафовать за мытье машин во дворах многоквартирных домов, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» юрист, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, авто также нельзя мыть в прудах, лесах и парках.

«Запрещается сброс отходов на почву, мойка транспортных средств, ремонт на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов, — предупредил эксперт. — Мойка машин в непредназначенном для этого месте трактуется как нарушение действующих санитарных и гигиенических нормативов и может повлечь за собой штраф в размере от 100 до 500 рублей. Есть и региональные ограничения, которые могут разниться: в Москве, например, мыть автомобиль нельзя на всей территории города, кроме специализированных мест, при этом размер штрафа будет больше».

Дороже, по словам Позднякова, обойдется мытье машины в водоохранных зонах — реках, озерах, прудах. Это нарушение, как он объяснил, влечет за собой штраф в размер от трех до четырех тысяч рублей для физлиц, и до 400 тысяч — для юрлиц.

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«Противоправным окажется и мытье машины в парках и лесах. Загрязнение лесов вредными веществами карается штрафом в размере от двух до трех с половиной тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч — для юридических», — рассказал Поздняков.

Он рекомендовал пользоваться услугами профильных автомоек. Эксперт заметил, что стоимость их услуг зачастую существенно ниже штрафов за нарушение законодательных норм.

Ранее стало известно, что россиян могут оштрафовать за жарку шашлыка на даче, если они не соблюдают ряд условий. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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