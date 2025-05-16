Россиян предупредили о штрафах за шашлыки на даче

Юрист Хаминский предупредил россиян о возможных штрафах за жарку шашлыка на даче

Россиян могут оштрафовать за жарку шашлыка на даче, если они не соблюдают ряд условий. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет РИА Новости.

Так, нужно ставить мангал на правильном расстоянии от построек и горючих материалов. От домов и сараев пространство для приготовления пищи на костре должно быть удалено на пять метров, а от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей — на два метра.

«Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей», — подчеркнул юрист.

Он также напомнил, что сжигать сухую траву в металлических бочках можно на расстоянии 7,5 метра от зданий и 15 метров — от лиственного леса. В случае с хвойными деревьями дистанция увеличится до 50 метров.

Ранее россиян предупредили о штрафах за мойку машин на даче. Административное взыскание может достигать 5000 рублей, подчеркнули юристы.