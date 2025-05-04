Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче

Юрист Пономарева: Мыть авто следует только в специально отведенных местах

Мыть автомобиль необходимо в специально отведенных местах — автомойках. Если же делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Пономарева.

«Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей», — предупредила россиян эксперт.

Если владельца авто привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, то штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей. По словам Пономаревой, если мыть машину на берегу водоема, придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей. Однако же закон не запрещает просто протирать тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Штрафа в этом случае не будет, заверила юрист.

Ранее юрист Дмитрий Безделин рассказал о штрафе за мытье автомобиля во дворе. Штрафы за все это прописаны в местном законодательстве. Помимо этого, парковка машины возле дерева не на асфальте грозит наказанием. Обычно штрафы составляют от одной до трех тысяч рублей. Но в Москве и Санкт-Петербурге нарушения обходятся дороже, заключил юрист.

В конце марта текущего года стало известно, что в Госдуме захотели в три раза увеличить штрафы для водителей за парковку на тротуарах.