Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:31, 7 апреля 2025Экономика

Россиянам рассказали о штрафе за мытье автомобиля во дворе

Юрист Безделин: Парковка машины возле дерева не на асфальте грозит штрафом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Парковка во дворе дома не гарантирует, что вас не оштрафуют. Вы можете припарковаться не там и не так, или совершить со своей машиной запрещенные действия, рассказал агентству «Прайм» юрист Дмитрий Безделин.

Прежде всего, запрещено парковаться на газонах. «В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии», — отметил эксперт.

Кроме того, нельзя парковаться на пешеходных переходах (и в пяти метрах перед ними) и на тротуарах. Запрещены стоянка с работающим двигателем дольше пяти минут и мытье авто во дворе. Постоянно срабатывающая сигнализация ночью также незаконна, предупредил россиян Безделин.

Штрафы за все это прописаны в местном законодательстве. Обычно они составляют от одной до трех тысяч рублей. Но в Москве и Санкт-Петербурге нарушения обходятся дороже, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД усилят контроль за техническим состоянием автомобилей, чей возраст превышает десять лет. Так, объектами особого внимания могут стать тормозная система, наличие утечек рабочих жидкостей.

Также в конце марта стало известно, что в Госдуме захотели в три раза увеличить штрафы для водителей за парковку на тротуарах. Авторы инициативы считают, что штрафы за парковку в пешеходных зонах, установленные в 2011 году, потеряли свою актуальность.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

    Крупнейшее в России производство ПВХ потребовали обратить в доход государства

    Жители Германии впали в панику из-за страха перед возможной войной в Европе

    Прокуратура начала проверку после ДТП с участием фуры и поезда в Новой Москве

    Стриптизер пожаловался на обезумевших женщин

    Известная телеведущая пожаловалась на скорую помощь и разозлила зрителей

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах

    Назван срок возвращения тепла в Москву

    Названа самая эффективная тренировка для мужчин после 30 лет

    Возможности Eutelsat обеспечить полный доступ к связи на Украине оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше