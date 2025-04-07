Россиянам рассказали о штрафе за мытье автомобиля во дворе

Юрист Безделин: Парковка машины возле дерева не на асфальте грозит штрафом

Парковка во дворе дома не гарантирует, что вас не оштрафуют. Вы можете припарковаться не там и не так, или совершить со своей машиной запрещенные действия, рассказал агентству «Прайм» юрист Дмитрий Безделин.

Прежде всего, запрещено парковаться на газонах. «В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии», — отметил эксперт.

Кроме того, нельзя парковаться на пешеходных переходах (и в пяти метрах перед ними) и на тротуарах. Запрещены стоянка с работающим двигателем дольше пяти минут и мытье авто во дворе. Постоянно срабатывающая сигнализация ночью также незаконна, предупредил россиян Безделин.

Штрафы за все это прописаны в местном законодательстве. Обычно они составляют от одной до трех тысяч рублей. Но в Москве и Санкт-Петербурге нарушения обходятся дороже, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД усилят контроль за техническим состоянием автомобилей, чей возраст превышает десять лет. Так, объектами особого внимания могут стать тормозная система, наличие утечек рабочих жидкостей.

Также в конце марта стало известно, что в Госдуме захотели в три раза увеличить штрафы для водителей за парковку на тротуарах. Авторы инициативы считают, что штрафы за парковку в пешеходных зонах, установленные в 2011 году, потеряли свою актуальность.