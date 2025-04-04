В России усилят надзор за автомобилями старше десяти лет

Автомобили старше 10 лет будут проверять тщательнее, а владельцев — штрафовать

Сотрудники ГИБДД в России усилят контроль за техническим состоянием автомобилей, чей возраст превышает десять лет. Об этом сообщает CarExpo.ru.

Как отмечает издание, объектами особого внимания могут стать тормозная система, наличие утечек рабочих жидкостей, функциональность рулевого механизма, а также состояние осветительных приборов.

Уточняется, что за управление неисправным авто владельцу грозит штраф от 500 до 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России стали реже лишать водителей прав за вождение в нетрезвом виде. В 2024 году водительских прав лишились 237 тысяч граждан — все за вождение в состоянии опьянения. Этот показатель меньше на 27 тысяч по сравнению с предыдущим годом.