Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:45, 4 апреля 2025Россия

В России усилят надзор за автомобилями старше десяти лет

Автомобили старше 10 лет будут проверять тщательнее, а владельцев — штрафовать
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сотрудники ГИБДД в России усилят контроль за техническим состоянием автомобилей, чей возраст превышает десять лет. Об этом сообщает CarExpo.ru.

Как отмечает издание, объектами особого внимания могут стать тормозная система, наличие утечек рабочих жидкостей, функциональность рулевого механизма, а также состояние осветительных приборов.

Уточняется, что за управление неисправным авто владельцу грозит штраф от 500 до 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России стали реже лишать водителей прав за вождение в нетрезвом виде. В 2024 году водительских прав лишились 237 тысяч граждан — все за вождение в состоянии опьянения. Этот показатель меньше на 27 тысяч по сравнению с предыдущим годом.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения

    23-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась без штанов для своего книжного клуба

    Украинский министр посетовал на переключение мирового внимания с конфликта на новую тему

    В России усилят надзор за автомобилями старше десяти лет

    Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

    Трамп дал оценку экономике США

    Спецпредставитель Путина рассказал об уважительном отношении администрации США

    Агент ЦРУ назвал местонахождение Ковчега Завета

    Продажи популярной PlayStation прекратили

    ️Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше