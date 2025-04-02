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08:28, 2 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыто количество лишенных прав за пьяное вождение в России

ГАИ: В РФ стали реже лишать граждан прав за вождение в нетрезвом виде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В России стали реже лишать водителей прав за вождение в нетрезвом виде. Такие данные раскрыло агентство ТАСС со ссылкой на материалы ГАИ.

В 2024 году водительских прав лишились 237 тысяч граждан — все за вождение в состоянии опьянения. Этот показатель меньше на 27 тысяч по сравнению с предыдущим годом.

384 тысячи водителей в 2024 году попались за рулем в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медосвидетельствования. Из них 56 тысяч нарушителей отправились под административный арест, 237 тысяч лишились прав и были оштрафованы, еще 25 тысяч водителей отделались только денежным наказанием.

В 2023 году за управление автомобилем в нетрезвом виде были привлечены к ответственности 478 тысяч водителей, из них 63 тысячи получили административный арест, 262 тысячи потеряли право на управление автомобилем со штрафом, а еще 22 тысячи нарушителей были оштрафованы.

Всего в 2024 году инспекторы ГАИ выявили на дорогах страны 151 миллион нарушителей правил дорожного движения.

1 апреля сообщалось, что сотрудники полиции остановили в Москве премиальный автомобиль Aurus Senat стоимостью около 40 миллионов рублей с мигалками. Водитель авто предоставил правоохранителям фальшивые документы из Управления делами президента.

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