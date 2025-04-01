В Москве остановили Aurus с мигалкой и фальшивыми документами Управделами президента. Авто за 40 миллионов рублей конфисковали

В Москве остановили водителя Aurus с липовыми документами Управделами президента

Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) остановили в Москве премиальный автомобиль Aurus Senat стоимостью около 40 миллионов рублей с мигалками.

Водитель авто предоставил правоохранителям фальшивые документы из Управления делами президента — как сообщили инспекторы, в свидетельстве о регистрации автомобиля значилось, что оно якобы было выдано в 2022 году. Однако, как указали в ГАИ, государственные органы начали использовать эту модель только с конца 2024 года.

После этого водитель вызвал еще большие подозрения, и сотрудники Госавтоинспекции решили проверить VIN-номер автомобиля. Оказалось, что его нет в базе, хотя госномер был в порядке. Также в салоне обнаружили дополнительный комплект номеров с символами КРА.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Дорогостоящий автомобиль конфисковали

Ситуация произошла в столичном районе Коптево в конце марта. За рулем элитного авто находился мужчина по имени Ярослав.

После того, как в Управделами президента сообщили полиции, что у них не числится такая машина, мужчину задержали. Ключи от машины, документы и сам Aurus конфисковали, а на следующий день следователи возбудили в отношении водителя уголовное дело по статье о подделке документов.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее такое же премиальное авто сгорело в центре столицы

Несколько дней назад Aurus Senat за десятки миллионов рублей был замечен полыхающим в центре Москвы.

ЧП произошло на улице Сретенке. Предварительно, у автомобиля загорелся двигатель, после чего огонь перешел в салон. Пострадавших в результате случившегося не было, хозяин авто также уцелел.

Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса. Выпускается в двух типах кузова — седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine. Бронированный лимузин является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России

Aurus Senat с мигалками был замечен в ДТП с пешеходом

Летом прошлого года Aurus Senat сбил мужчину на Новом Арбате в центре Москвы. Сообщалось, что автомобиль был правительственным.

Столкновение произошло из-за того, что пешеход перебегал улицу в неположенном месте. В результате удара на правом крыле машины образовалась вмятина, а также было выбито зеркало с той же стороны. Пострадавший выжил и был госпитализирован.