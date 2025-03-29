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00:05, 29 марта 2025Россия

Автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы

Shot: Автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что цена такой машины составляет около 30 миллионов рублей. Инцидент произошел на улице Сретенке. По предварительным данным, у автомобиля загорелся двигатель, после чего огонь перешел в салон. На место прибыли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.

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