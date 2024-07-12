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15:55, 12 июля 2024Россия

Стало известно о сбитом правительственным Aurus пешеходе на Новом Арбате в Москве

Mash: правительственный Aurus с мигалкой сбил человека на Новом Арбате в Москве

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Aurus Senat с мигалкой сбил мужчину на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно изданию, автомобиль был правительственным. По информации Mash, авария произошла, когда пешеход перебегал проспект в неположенном месте.

Судя по опубликованным снимкам, автомобиль задел мужчину правым крылом — на этом месте у Aurus видна вмятина, также у машины отбито правое зеркало. Пострадавший также попал на фото — на момент съемки он лежал на разделительной полосе. Сообщается, что позже его забрали на автомобиле скорой помощи.

После ДТП водитель Aurus поднял дверцу багажника с задним номером авто, а передний номер закрыл пакетом элитарного супермаркета «Азбука вкуса». Однако, по сообщению Mash, номер включал символы А, М и Р, встречающиеся в номерах высокопоставленных чиновников. На фото видно лишь первый символ, А.

Ранее сообщалось, что на 218-м километре Чуйского тракта в Алтайском крае произошло ДТП с участием авто, в котором находился замминистра промышленности и энергетики региона Владимир Локтюшов. Врачи не смогли спасти ни Локтюшова, ни водителя машины, с которой столкнулся автомобиль замминистра.

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      Марк Леонов
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