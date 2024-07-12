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14:40, 12 июля 2024Россия

Замминистра в российском регионе погиб в ДТП

Алтайский замминистра промышленности Локтюшов погиб в ДТП на Чуйском тракте

Кадр: Telegram-канал Baza

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Автомобиль, в котором находился россиянин, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло на 218-м километре Чуйского тракта. Toyota Camry, числящаяся за региональным правительством, протаранила LADA Largus, в которой ехала семья.

Как выяснила Baza, медикам не удалось спасти еще одного человека из LADA. Кроме того, в результате столкновения пострадал ребенок и двое взрослых.

Ранее стало известно, что в Омской области суд на год лишил водительских прав главу Полтавского района Александра Милашенко, в мае сбежавшего с места ДТП. Российский чиновник на заседании не присутствовал. Отмечалось, что Милашенко в момент ДТП был пьян, однако официально эта информация не подтверждалась.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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