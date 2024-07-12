Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 12 июля 2024Россия

Сбежавшего с места ДТП российского чиновника наказали

Главу Полтавского района Омской области лишили прав за оставление места ДТП

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Омской области суд на год лишил водительских прав главу Полтавского района Александра Милашенко, в мае сбежавшего с места ДТП. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

Российского чиновника обвиняли по административной статье об оставлении места аварии. Как следует из материалов дела, 25 мая Милашенко выехал на встречную, где столкнулся с другим автомобилем. После этого он скрылся.

Суд пришел к выводу, что вину чиновника подтверждают показания потерпевшего и другие предоставленные материалы. Сам Милашенко на заседание не явился.

О том, что глава Полтавского района устроил ДТП и скрылся с места происшествия, в мае сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Позже он заявил, что Милашенко может быть уволен. По словам очевидцев, чиновник в момент ДТП был пьян, однако официально эта информация не подтверждалась.

По информации на сайте правительства Омской области, Милашенко продолжает числиться главой Полтавского района. Как пишет NGS55.ru, после скандального ДТП чиновник взял больничный.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      В Японии предрекли России высокую цену за украинский конфликт

      Tesla перенесет презентацию своей главной разработки

      В Раде допустили возможность мобилизации ограниченно годных украинцев моложе 25 лет

      Двое мигрантов удерживали и истязали в квартире 16 детей

      Врач оценила допустимость алкоголя для пытающихся похудеть

      Обвиняемую по делу о фейках о Российской армии педиатра из Москвы восстановили на работе

      Сбежавшего с места ДТП российского чиновника наказали

      В Казахстане предотвратили теракт в госучреждении

      На Украине заявили о желании получить 130 истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше