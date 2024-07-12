Сбежавшего с места ДТП российского чиновника наказали

Главу Полтавского района Омской области лишили прав за оставление места ДТП

В Омской области суд на год лишил водительских прав главу Полтавского района Александра Милашенко, в мае сбежавшего с места ДТП. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

Российского чиновника обвиняли по административной статье об оставлении места аварии. Как следует из материалов дела, 25 мая Милашенко выехал на встречную, где столкнулся с другим автомобилем. После этого он скрылся.

Суд пришел к выводу, что вину чиновника подтверждают показания потерпевшего и другие предоставленные материалы. Сам Милашенко на заседание не явился.

О том, что глава Полтавского района устроил ДТП и скрылся с места происшествия, в мае сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Позже он заявил, что Милашенко может быть уволен. По словам очевидцев, чиновник в момент ДТП был пьян, однако официально эта информация не подтверждалась.

По информации на сайте правительства Омской области, Милашенко продолжает числиться главой Полтавского района. Как пишет NGS55.ru, после скандального ДТП чиновник взял больничный.