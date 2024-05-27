Российский губернатор допустил увольнение главы района после ДТП

Омский губернатор Хоценко допустил увольнение главы района Милашенко после ДТП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко допустил, что глава Полтавского района Александр Милашенко, который попал в ДТП, может быть уволен. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

«По результатам проверки совместно с депутатами районного Совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы», — написал губернатор.

Хоценко «в связи со вскрывшимися обстоятельствами» обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в ситуации. По данным главы региона, пострадал один человек.

Авария с участием омского чиновника произошла в субботу, 25 мая. Тогда Хоценко сообщил, что в Омской области попал в ДТП глава Полтавского района Милашенко. Как уточняла омская полиция, виновник аварии, который был за рулем Nissan, покинул место происшествия на попутном транспорте. О том, кто находился за рулем внедорожника, правоохранители не сообщили.

По неофициальным данным, этим автомобилем управлял Милашенко. Глава района, по словам очевидцев, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. Подтверждения этой информации от властей пока не было.