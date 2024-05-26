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14:20, 26 мая 2024Россия

Российский чиновник устроил ДТП и скрылся с места

Губернатор Хоценко: чиновник из Омской области устроил ДТП и скрылся с места

Кадр: «Новости Омска» / «ВКонтакте»

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко устроил ДТП и скрылся с места. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Виталий Хоценко.

Он отметил, что от действий чиновника никто не пострадал. «В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия», — пояснил омский губернатор.

Хоценко обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку обстоятельств ДТП с участием главы Полтавского района.

По результатам проверки совместно с депутатами районного совета будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко в должности, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что омский чиновник Степан Огорелков назвал клоунами жителей Усть-Ишимского района, которые подписали петицию для проверки местных властей после потопа. Впоследствии мужчину уволили.

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      Анна Щербакова
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