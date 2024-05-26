Российский чиновник устроил ДТП и скрылся с места

Губернатор Хоценко: чиновник из Омской области устроил ДТП и скрылся с места

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко устроил ДТП и скрылся с места. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Виталий Хоценко.

Он отметил, что от действий чиновника никто не пострадал. «В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия», — пояснил омский губернатор.

Хоценко обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку обстоятельств ДТП с участием главы Полтавского района.

По результатам проверки совместно с депутатами районного совета будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко в должности, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что омский чиновник Степан Огорелков назвал клоунами жителей Усть-Ишимского района, которые подписали петицию для проверки местных властей после потопа. Впоследствии мужчину уволили.