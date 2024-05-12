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17:07, 12 мая 2024Россия

Омский чиновник назвал клоунами пострадавших от потопа

NGS55.RU: омский чиновник назвал клоунами пострадавших от потопа в Усть-Ишиме

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омский чиновник Степан Огорелков назвал клоунами жителей Усть-Ишимского района, которые подписали петицию для проверки местных властей после потопа. Об этом сообщает издание NGS55.RU.

Огорелков репостнул к себе на страницу публикацию с информацией, что усть-ишимцы организовали петицию и собирают подписи для проведения проверки чиновников, которые вовремя не приняли необходимых мер для того, чтобы обезопасить жителей затопленных районов. Репост он сопроводил текстом, в котором назвал подписавшихся «клоунами, которые ничего не добились», и посоветовал пострадавшим «брать лопаты и строить дамбы».

Затем чиновник закрыл свой профиль и убрал информацию о себе, после того, как люди возмутились его реакцией. Отмечается, что по поводу инцидента назначена служебная проверка.

Ранее в мая сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, в результате чего затопило несколько деревень, откуда началась эвакуация жителей.

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      Александр Еникеев
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