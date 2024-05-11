В Омской области произошел прорыв дамбы

Депутат ГД Алехин: в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу

В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, жителей эвакуируют из затопленных деревень. Информацию об этом подтвердил депутат Думы от региона Алексей Алехин, передает РБК.

По его словам, волна шла через Тюменскую область из Казахстана. Депутат уточнил, что первой затопило деревню Ашеваны. Жителей оттуда переселили в школу, однако позже затопило и ее. В связи с этим жителей деревни перевезли в село Усть-Ишим, часть людей везут в город.

«На мой взгляд, есть проколы, может, не ожидали такой волны, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает», — отметил он. Алехин выразил уверенность, что область справится с проблемами.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил эвакуацию местных жителей в Усть-Ишимском районе из-за паводка. Сообщалось, что уровень воды в реке Ишим приближается к критическим отметкам. Спасатели проводят работы по укреплению дамбы.