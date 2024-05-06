В районе Омской области объявили эвакуацию

В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил эвакуацию местных жителей в Усть-Ишимском районе из-за паводка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Уровень воды в реке Ишим приближается к критическим отметкам. Жителей района, проживающих в паводкоопасной зоне, призвали незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения. Имущество также можно вывезти в безопасное помещение, для этого организован охраняемый склад.

Спасатели проводят работы по укреплению дамбы. На приобретение всех необходимых материалов правительство региона выделило средства из резервного фонда.

Ранее сообщалось о снижении числа подтопленных паводком жилых домов в России.

Весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Одна из наиболее сложных ситуаций сложилась в Оренбургской области, сумма ущерба от паводков в которой, по предварительной оценке, превысила 40 миллиардов рублей. Как пояснили в МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы.