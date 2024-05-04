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11:44, 4 мая 2024Россия

В России снизилось число подтопленных паводком жилых домов

Число подтопленных паводком жилых домов в России снизилось до почти 4,5 тысячи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: RESIDENTS OF PEROVSKY / Reuters

В России снизилось число подтопленных паводком жилых домов. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС

Уточняется, что за сутки количество подтопленных домов сократилось на 1,1 тысячи — почти до 4,5 тысячи строений. Кроме них, подтопленными остаются 18,4 тысячи приусадебных участков, 87 дорожных участков и 46 мостов.

Ранее сообщалось, что весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Одна из наиболее сложных ситуаций сложилась в Оренбургской области, сумма ущерба от паводков в которой, по предварительной оценке, превысила 40 миллиардов рублей. Как пояснили в МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы.

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      Алевтина Запольская
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