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11:17, 1 апреля 2025Силовые структуры

В Москве попалась машина Aurus с мигалкой и лжедокументами Управделами президента России

В Москве ГАИ остановила Aurus с мигалкой и лжедокументами Управделами президента
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Москве инспекторы ГАИ остановили Aurus Senat со спецсигналами и фальшивыми документами из Управления делами президента (УДП) России. Об этом сообщает Baza.

Полицейские заприметили подозрительную машину в районе Коптево вечером 28 марта. За ее рулем находился мужчина по имени Ярослав, который предъявил гаишникам свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, числившегося на балансе УДП. Документ и водитель вызвали подозрение у силовиков, так как госорганы начали эксплуатировать эту модель с конца 2024 года.

Гаишники затем проверили VIN-номер автомобиля, но не нашли его в базе, хотя госномер был в порядке. В УДП заявили полиции, что у них не числится такая машина. После чего Ярослава задержали, автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.

29 марта сообщалось, что автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы на улице Сретенке. По предварительным данным, у автомобиля загорелся двигатель, после чего огонь перешел в салон. На место прибыли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

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