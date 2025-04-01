В Москве попалась машина Aurus с мигалкой и лжедокументами Управделами президента России

В Москве ГАИ остановила Aurus с мигалкой и лжедокументами Управделами президента

В Москве инспекторы ГАИ остановили Aurus Senat со спецсигналами и фальшивыми документами из Управления делами президента (УДП) России. Об этом сообщает Baza.

Полицейские заприметили подозрительную машину в районе Коптево вечером 28 марта. За ее рулем находился мужчина по имени Ярослав, который предъявил гаишникам свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, числившегося на балансе УДП. Документ и водитель вызвали подозрение у силовиков, так как госорганы начали эксплуатировать эту модель с конца 2024 года.

Гаишники затем проверили VIN-номер автомобиля, но не нашли его в базе, хотя госномер был в порядке. В УДП заявили полиции, что у них не числится такая машина. После чего Ярослава задержали, автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.

29 марта сообщалось, что автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы на улице Сретенке. По предварительным данным, у автомобиля загорелся двигатель, после чего огонь перешел в салон. На место прибыли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.