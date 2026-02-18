Реклама

07:58, 18 февраля 2026Экономика

Россиянам пригрозили штрафом во время нахождения дома

Юрист Зокиров: За шумную уборку в вечернее время в РФ грозит штраф до ₽5 тыс.
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жители многоквартирных домов могут столкнуться со штрафами, даже когда они находятся у себя дома. Такая мера грозит за шумную уборку в вечернее время суток, заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров, его цитирует РИА Новости.

«Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тысяч рублей. Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена», — уточнил юрист.

По его словам, размер штрафов, а также временные промежутки, в которые надо соблюдать тишину, устанавливаются региональными правительствами. Так, в Калужской области шуметь запрещено с 23.00 до 07.00, в Омской области — с 22.00 до 08.00 и с 13.00 до 14.00, на Алтае — с 22.00 до 06.00.

«Решение вопроса об ответственности за шум при уборке в квартире зависит от того, является ли открытым предусмотренный законом субъекта РФ перечень действий, влекущих нарушение тишины и покоя граждан», — резюмировал Зокиров.

Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за запах краски и шум во время ремонта. Роспотребнадзор может начать проверку после жалобы соседей.

