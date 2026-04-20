20+ промптов, которые помогут создать железобетонное резюме
Промпты в статье для нас подготовили эксперты:
- Екатерина Агаева, генеральный директор GdeRabota.ru;
- Дарья Кудрявцева, директор по персоналу Selecty;
- Александра Петрова, HR-менеджер «Слетать.ру»;
- Юлия Седова, руководитель отдела персонала проекта «Мой гектар»;
- Алена Литвинова, маркетолог и эксперт по нейросетям;
- Алексей Оносов, основатель компании «Юнисофт».
Указывайте свои данные там, где эксперты называют специальность, сферу деятельности, опыт, навыки и прочее.
Общие промпты для подготовки резюме
Анализ резюме на сильные и слабые стороны
Екатерина Агаева:
Проанализируй мое резюме. Определи сильные стороны, слабые места, недостающие навыки и несоответствия современным требованиям.
Сравнение резюме с конкретной вакансией
Екатерина Агаева:
Сравни мое резюме с требованиями вакансии. Определи, что совпадает, чего не хватает, какие формулировки стоит изменить. Дай рекомендации по улучшению.
Оптимизация резюме под ATS
Екатерина Агаева:
Оптимизируй моё резюме под ATS-системы. Сохрани смысл, краткость и профессиональный стиль. Добавь ключевые слова из вакансии там, где это уместно.
Преобразование обязанностей в достижения
Екатерина Агаева:
Преобразуй перечисленные обязанности в достижения по формуле: действие + метрика + результат.
Улучшение структуры и читабельности
Екатерина Агаева:
Оптимизируй структуру резюме. Предложи логичное расположение блоков, выровняй формулировки, удали воду и канцеляризмы.
Полная адаптация под конкретную вакансию
Дарья Кудрявцева:
Представь, что ты опытный рекрутер и карьерный консультант. Проанализируй вакансию и мое резюме. Твоя задача:
выделить ключевые требования, навыки и ключевые слова из вакансии;
показать, какие из них уже есть в моем опыте;
указать, каких формулировок не хватает в резюме, чтобы оно лучше соответствовало вакансии;
переписать резюме под эту вакансию так, чтобы оно было понятным для ATS и рекрутера;
заменить общие и слабые формулировки на более конкретные и убедительные;
не добавлять навыки, инструменты, проекты, достижения и опыт, которых нет в исходных данных.
Промпты для написания цели резюме
Александра Петрова:
Я менеджер по продажам [B2B] с опытом [4 года] в сфере [IT-услуг]. Мои сильные стороны: [работа с возражениями, удлинение сделки, выполнение плана 110–120% 3 квартала подряд]. Напиши цель для резюме — 2–3 предложения, энергично, без воды, с упором на результат и развитие в крупной компании. Не используй штампы вроде "ответственный, коммуникабельный".
Юлия Седова:
Сформулируй цель для резюме на русском языке [должность, опыт, ключевые навыки]. Кандидат хочет сменить сферу [указать, с какой на какую] с фокусом на [указать фокус, например, карьерный рост внутри до позиции руководителя отдела продаж в ближайшие 2–3 года].
Алена Литвинова:
Напиши профессиональное резюме (summary) из 3–4 предложений. Я [название должности] с [X лет] опыта в [отрасль]. Мои ключевые сильные стороны: [навык 1], [навык 2] и [навык 3]. Я претендую на роли в [целевая роль/отрасль]. Сделай текст ориентированным на результаты и избегай общих фраз вроде "трудолюбивый" или "командный игрок".
Промпты для описания опыта работы
Александра Петрова:
У меня был проект: вывел убыточный отдел оптовых продаж в плюс за полгода. Что сделал: поменял скрипты, ввел еженедельный разбор сделок, мотивировал команду KPI. Опиши это достижение в резюме как результат для бизнеса. Используй цифры, глаголы действия ("оптимизировал", "внедрил", "повысил"), без общих фраз. Длина — 3–4 строки.
Юлия Седова:
Составь блок "Опыт работы" для резюме: менеджер по продажам в real estate/недвижимости, 1,5 года. Подчеркни: рост продаж на 25%,за счет внедрения новых каналов, онбординг 10 менеджеров, оптимизация KPI. Формат: 3–4 предложения с измеримыми результатами, профессиональный тон.
Напиши описание опыта работы для резюме: backend-разработчик (Python/Django), 2 года. Укажи ключевые достижения: оптимизация API (ускорение на 40%), разработка 5 микросервисов, снижение нагрузки сервера на 25%. Стиль: лаконичный, с цифрами и глаголами действия, 4–5 строк.
Алена Литвинова:
Я работал на должности [название должности] в [компания] с [дата начала] по [дата окончания]. Вот мои ежедневные обязанности: [Перечислить 4–6 пунктов]. Перепиши каждый пункт как утверждение о достижении, используя формат: [Глагол действия] + [что я сделал] + [измеримый результат]. Если я не указал метрику, предложи реалистичную, которую я мог бы проверить и вставить.
Алексей Оносов:
Опиши 3 ключевых достижения на позиции директора по развитию. Используй формулу: бизнес-задача, мои действия, измеримый результат в процентах или рублях. Только факты из черновика, без вымышленных цифр.
Промпты для указания навыков
Александра Петрова:
Я бухгалтер по участку "Расчеты с поставщиками" в розничной сети. Работаю в 1С: Предприятие 8.3, Excel (сводные, ВПР), ЭДО. Сгруппируй навыки по категориям: профессиональные, программные, дополнительные. Не добавляй то, чего у меня нет. Напиши списком, коротко, без "стрессоустойчивости" и "умения работать в режиме многозадачности".
Юлия Седова:
Создай блок "Навыки" для резюме fullstack-разработчика (Node.js/React, 3 года). Перечисли: языки (JS/TS 90%, Python 70%), фреймворки (React, Docker), Git (100+ коммитов/месяц), CI/CD. Формат: таблица или буллиты с % владения и проектами, 10 навыков, фокус на метриках.
Опиши навыки для резюме: SMM-менеджер, 2 года. Включи: Canva/Photoshop (видеоконтент, 50+ постов), Google Analytics (рост трафика 30%), Telegram-боты, A/B-тесты (конверсия +15%). Длина: 8 навыков-буллитов с примерами результатов и уровнем (эксперт/средний).
Алексей Оносов:
Сгруппируй мои навыки по блокам: аналитика, управление, коммуникации, инструменты искусственного интеллекта. К каждому укажи уровень и один кейс применения. Замени "ответственный" и "коммуникабельный" на конкретные поведенческие маркеры.
Промпты для раздела «Образование»
Александра Петрова:
Мое образование: [МГУ, экономический факультет, 2015–2020, специальность "экономика труда". Курсы повышения квалификации в 2024-м — "Управление командой в кризис"]. Напиши раздел резюме "Образование" лаконично: год окончания, вуз, факультет/специальность. Курсы вынеси отдельным блоком без лишних подробностей. Не добавляй школьных достижений.
Алена Литвинова:
У меня есть следующее образование и сертификаты: [Перечислить дипломы и курсы]. Я откликаюсь на вакансию [название вакансии]. Выдели те аспекты моего образования (темы дипломов, профильные предметы, сертификаты), которые наиболее подходят для этой роли. Сформулируй их так, чтобы подчеркнуть мою готовность к выполнению задач из описания вакансии.
Промпты для дополнительных сведений
Александра Петрова:
Мой уровень английского — [B2 (могу вести переписку и созвоны с зарубежными партнерами)[. Права категории [B]. В свободное время [веду телеграм-канал про профессиональную бухгалтерию на 0000 подписчиков]. Оформи это как раздел "Дополнительно" — коротко, по делу, без воды. Английский укажи с уровнем, права — с пометкой "есть", блог — одной строкой.
Юлия Седова:
Составь доп. сведения для резюме: [языки [(английский C1, 200+ тех. статей)], [GitHub (15 репозиториев, 500 звезд)], хобби [(open-source, 50 PR)], сертификаты [(AWS Practitioner 2025)]. 7 буллитов с цифрами вклада.
Сгенерируй доп. сведения для аналитика: [Kaggle (5 соревнований, топ-20%)], языки [(английский B2+)], шахматы [(Elo 1600)], блог [(10 статей, 2000 просмотров)]. Буллиты с метриками, 7 пунктов.
Советы по использованию промптов для резюме
Давайте нейросети как можно больше информации
Важно указывать не просто задачу, а контекст: сферу деятельности, специфику, обязанности, целевые результаты, подчеркивает Юлия Седова.
Если есть цифры, их обязательно нужно добавлять, потому что они дают ИИ ориентир. Если их нет, подойдут описания процессов, логики работы и ожидаемого результата.
Не рассчитывайте, что ИИ все сделает за вас
Секрет успешного резюме кроется в симбиозе: вы предоставляете факты, цифры и контекст, а нейросеть (с помощью правильных промптов) упаковывает это в идеальную форму, понятную как роботам, так и живым рекрутерам.
Готовьтесь уточнять раз за разом
Ключевое правило работы с промптами — итеративность, которая предполагает многократное повторение циклов, отмечает Алексей Оносов.
Сначала вы делаете базовый запрос, затем изучаете ответ и отправляете уточнение. Например, «сделай короче на 20%» или «добавь метрику».
Перепроверяйте за ботом
Правит человек, а не машина. ИИ, каким бы умным и обновленным он ни был, может ошибаться: придумывать факты, использовать странные формулировки или громкие штампы. Всегда перечитывайте результат и делайте правки. Хорошая практика — взять за основу структуру от нейросети, а наполнение сделать своим.
Упрощайте нейротекст
«Рекрутеры уже хорошо распознают типичные AI-формулировки: избыточно гладкие, обобщенные и лишенные конкретики. Поэтому после генерации текст необходимо дорабатывать вручную: добавлять индивидуальные детали, упрощать язык, иногда даже намеренно "приземлять" формулировки», — подчеркивает Анастасия Курникова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner.
Сохраняйте лучшие промпты
Если вы нашли формулировку, которая дала отличный результат, сохраните ее в отдельный файл, рекомендует Александра Петрова. Со временем у вас соберется своя библиотека рабочих запросов, и написание резюме будет занимать не часы, а считаные минуты.