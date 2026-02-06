Юрист предупредила о последствиях за установку камер без согласия соседей

РИАН: Установка камер в подъезде без согласия соседей рискует обернуться штрафом

Россиянам может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 15 тысяч рублей, если будет произведена установка камера в подъезде жилого дома без согласия соседей. Об этом журналистам РИА Новости рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По ее словам, размещение камеры возможно только в том случае, если на него согласились представители управляющей компании дома и все его жильцы. Соответствующее решение об установке должно приниматься на общем собрании собственников жилья.

Есть и ситуации, когда инициатива о монтаже видеозаписывающего устройства рискует обернуться уголовным преследованием. Отвечать по закону придется, если такая камера направлена на двери соседей, поскольку здесь уже речь идет о нарушении неприкосновенности частной жизни, предупредила эксперт. По ее словам, гражданам может грозить вплоть «до двух лет лишения свободы».

Нечаева добавила, что в случае установки камер без согласования соседи имеют право потребовать произвести ее демонтаж даже в судебном порядке. Кроме того, предусмотрены и административные штрафы — от шести до 15 тысяч рублей за незаконную обработку персональных данных и от 100 до 300 рублей — за «самоуправство».

Ранее юристы напомнили, что блокировать свободные парковочные места на придомовых территориях и «резервировать» их до своего приезда незаконно. Помимо прочего, сотрудники Госавтоинспекции могут расценить подобные действия как создание помех дорожному движению.