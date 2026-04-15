Россиянам напомнили о штрафе за выброшенный из машины окурок

Член ОП РФ Машаров: Выброшенный из авто мусор грозит штрафом до 50 тысяч рублей

Выброшенный из окна машины мусор, включая окурки, грозит штрафом для водителя и пассажиров. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он подчеркнул, что любой предмет, вылетевший из салона машины на проезжую часть или обочину, приравнивается к мусору. Подобное действие трактуется законом как административное нарушение, что влечет за собой санкции, прописанные в части 3.1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).

Рядовому гражданину за подобный проступок придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Максимальная ответственность для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что неравнодушные россияне, ставшие свидетелями подобного нарушения, могут обратиться в ближайшее отделение полиции или подразделение ГАИ с заявлением. Его также можно подать через «Госуслуги». В обращении требуется точно зафиксировать дату, время и место события, а также указать марку машины и ее номер. Если есть подтверждающие нарушение фото- или видеофакты, их нужно прикрепить к заявлению.

Машаров подчеркнул, что съемка нарушителя в общественном месте не является вторжением в частную жизнь и не ущемляет его права. В ряде регионов действуют специальные приложения для упрощения процедуры. Так, в Подмосковье можно воспользоваться сервисом «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел». Россияне также имеют право направить жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

