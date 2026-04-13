17:06, 13 апреля 2026Авто

Россиянам напомнили о последствиях неприличного жеста из окна машины

Адвокат Шушминцева: Оскорбительный жест в адрес полиции грозит уголовной статьей
Марина Аверкина

Фото: Photozero / Shutterstock / Fotodom

Показанный сотруднику Госавтоинспекции, полицейскому, судье, а также представителю власти неприличный жест влечет суровое наказание — от крупного денежного взыскания до обязательных работ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, руководителя профессионального клуба адвокатов и юристов по делам о ДТП Ольгу Шушминцеву.

По словам эксперта, подобное поведение суды рассматривают как публичное оскорбление должностного лица, находящегося при исполнении. Ответственность за это предусмотрена статьей 319 Уголовного кодекса.

Адвокат отметила, что судебная практика по таким эпизодам давно существует. Доказательной базой выступают не только слова потерпевшего и очевидцев, но и заключения специалистов о неприличном характере жеста (например, когда показан средний палец). Важную роль играют и комплексы видеофиксации нарушений ПДД. Их обзор часто шире проезжей части и захватывает прилегающие территории, что позволяет запечатлеть обстановку вокруг места конфликта.

«Демонстрация неприличного жеста человеку может квалифицироваться и как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме (часть 1 статьи 5.61 КоАП РФ) и наказываться для граждан административным штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей», — подчеркнула специалист.

Подтверждением часто служат записи с видеорегистраторов, сделанные во время обгона или дорожного конфликта. Привлечь к ответу могут любого вменяемого гражданина, достигшего 16-летнего возраста, подытожила Шушминцева.

Ранее Конституционный суд РФ постановил, что россияне, постоянно проживающие за рубежом, могут управлять автомобилем на территории России по иностранным водительским удостоверениям без каких-либо ограничений по сроку действия.

