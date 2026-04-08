17:25, 8 апреля 2026

Некоторым россиянам разрешили бессрочно управлять машиной по иностранным правам

Марина Аверкина

Фото: Suthida Phensri / Shutterstock / Fotodom

Конституционный суд (КС РФ) постановил, что россияне, постоянно проживающие за рубежом, могут управлять автомобилем на территории России по иностранным водительским удостоверениям без каких-либо ограничений по сроку действия. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Поводом для такого решения стала жалоба россиянина, имеющего постоянный вид на жительство в Эстонии. Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей в Архангельске за езду с просроченным российским документом. Он предъявил действующие эстонские права, но суды всех уровней не признали их. Судьи сослались на закон, по которому иностранные водительские удостоверения действуют только для граждан других государств, находящихся в России.

КС РФ признал такую трактовку противоречащей Конвенции о дорожном движении, подписанной Россией. Согласно международным нормам, иностранные права должны признаваться до тех пор, пока водитель официально не сменит страну проживания. Суд высшей инстанции в постановлении указал на несоответствие пункта 12 статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» этому правилу.

С 2023 года действует обновленная редакция нормы, согласно которой россиянам можно ездить по правам другого государства в течение одного года с момента первого приезда в Россию. Но КС подчеркнул, что такой порядок не учитывает краткосрочные и многократные визиты граждан, чей дом находится за границей. Суд отметил, что оспоренная норма ставит соотечественников в неравное положение с иностранцами, когда приезжие могут водить машину без временных ограничений, а россияне таких возможностей не имеют.

КС РФ признал норму неконституционной из-за ущемления права граждан на свободу передвижения. Дело россиянина из Эстонии подлежит пересмотру.

Ранее представитель страховой компании напомнила россиянам, что делать при столкновении с электросамокатчиком или велосипедистом и когда пострадавший может рассчитывать на денежное возмещение.

