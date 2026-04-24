В России захотели ввести минимальную почасовую оплату труда. Что это может для вас изменить

«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников», — отметил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Зачем понадобился МПРОТ

Сейчас при частичной занятости (например, на полставки) вам заплатят пропорционально отработанному времени. Если позиция предусматривает зарплату в размере МРОТ, то при работе на полставки вы получите половину МРОТ, рассказывает «Теперь вы знаете» профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Эту схему хотят изменить.

Согласно законопроекту, при частичной занятости оплата должна рассчитываться не как часть от месячного МРОТ, а исходя из почасовой минимальной ставки. Формула будет такой: МПРОТ * количество отработанных часов .

В результате при частичной занятости зарплата не упадет ниже установленного показателя, что должно предотвратить ситуации, когда почасовая ставка оказывается слишком низкой.