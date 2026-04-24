В России захотели ввести минимальную почасовую оплату труда. Что это может для вас изменить
Что предлагают депутаты
Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда. По задумке парламентариев, его бы устанавливали каждый год одновременно со стандартным минимальным размером оплаты труда (МРОТ).
С точным размером МПРОТ депутаты пока не определились. Но они уже решили, что он должен быть не ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ, а для расчета показателя нужно определять среднее количество рабочих часов в месяц.
Федеральный МРОТ в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц. Если разделить сумму на 168 часов (максимально возможное количество рабочих часов в месяц при 22 рабочих днях), то один час работы будет стоить чуть больше 161 рубля.
«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников», — отметил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Зачем понадобился МПРОТ
Сейчас при частичной занятости (например, на полставки) вам заплатят пропорционально отработанному времени. Если позиция предусматривает зарплату в размере МРОТ, то при работе на полставки вы получите половину МРОТ, рассказывает «Теперь вы знаете» профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Эту схему хотят изменить.
Согласно законопроекту, при частичной занятости оплата должна рассчитываться не как часть от месячного МРОТ, а исходя из почасовой минимальной ставки. Формула будет такой: МПРОТ * количество отработанных часов.
В результате при частичной занятости зарплата не упадет ниже установленного показателя, что должно предотвратить ситуации, когда почасовая ставка оказывается слишком низкой.
Сейчас, если работник занят неполный рабочий день, его месячная зарплата может быть ниже МРОТ и при пересчете на часы его почасовая ставка может оказаться даже ниже, чем если бы он работал полный месяц и получал МРОТ. МПРОТ призван добиться того, чтобы оплата за час не падала слишком низко.
Поможет ли МПРОТ зарабатывать больше
Зависит от того, на каком уровне установят минимальную часовую ставку.
Пример. Иван Петров работает дворником на 1/4 ставки 40 часов в месяц. Его позиция предполагает оплату полной ставки в размере МРОТ (27 093 рубля в месяц), поэтому Иван получает 6773,25 рубля.
Если в России введут МПРОТ в размере 200 рублей, то он заработает уже 8 тысяч рублей в месяц. А если МПРОТ составит 300 рублей, то 12 тысяч рублей. Чем выше окажется новый показатель, тем существеннее будет разница.
При этом нужно учитывать, что при установлении МПРОТ на высоком уровне на повышение зарплат понадобится много денег. Готовы ли их тратить власти и частные компании, вопрос открытый.
Если это будет просто перерасчет действующего МРОТ, то эффект окажется ограниченным. Если выше, то часть работников действительно выиграет, но тогда у бизнеса вырастут издержки, а это может подтолкнуть работодателей к сокращению часов.
Другой важный момент — как в итоге будут регулировать применение минимального почасового размера оплаты труда. Пока неясно, будет ли он относится ко всем работникам или появятся исключения. Если МПРОТ затронет не всех, то, возможно, ввести его будет проще.
Особенно актуально введение МПРОТ в сферах, где широко распространена частичная занятость. Это торговля, услуги, логистика, образование, платформенная занятость.
Если минимальная ставка часа для них будет установлена на адекватном уровне, то это действительно может повысить доходы тех, кто сегодня формально занят, но фактически получает очень мало за единицу рабочего времени. продолжает Галина Платунина.
В конце 2025 года доля россиян с частичной занятостью составила 1,6 млн человек. В связи с этим если законодательно будет введена минимальная оплата часа, то это изменение затронет значительную долю населения России.
Как давно обсуждают введение МПРОТ
Идея МПРОТ в России обсуждается долгие годы. Первая близкая по смыслу инициатива предлагалась еще в далеком 2007 году, но поддержки она не нашла.
Аналогичная судьба сложилась и у проекта закона, внесенного в Госдуму в 2016-м. Он предполагал установление минимума в размере 100 рублей в час. На это денег в бюджете не нашлось.
По состоянию на 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда составлял 7500 рублей, а увеличение почасовой оплаты до 100 рублей соответствовало месячной зарплате в 16,5 тысячи рублей. Это означало, что предлагаемое нововведение потребовало бы только от федерального бюджета дополнительных ресурсов на оплату труда в бюджетных учреждениях в размере 249,7 млрд рублей.
Еще один законопроект о МПРОТ вносили на рассмотрение в сентябре 2020 года. Он предусматривал установление нового показателя уже на уровне 150 рублей в час.
Но и его не поддержали в том числе из-за того, что нововведение могло привести к злоупотреблениям со стороны работодателей, желающих сэкономить.
«Ведь предлагаемый норматив почти в два раза превосходил размер часовой ставки, рассчитанный исходя из размера МРОТ, действовавшего на тот момент», — пояснила Екатерина Безсмертная.
Новый законопроект вполне может повторить судьбу своих предшественников. Депутаты только готовят его к внесению в Госдуму, так что за инициативой остается лишь наблюдать.