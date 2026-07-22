Как перенести данные со старого iPhone на новый, сохранив недоступные в AppStore приложения. Гайд

Как перенести данные со старого iPhone на новый, сохранив недоступные в AppStore приложения. ГайдИ личный опыт
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Пусть сейчас у российских властей к Apple все больше вопросов, а кругом звучат рекомендации россиянам переходить на Android, поклонники айфонов не торопятся выбрасывать «надкушенные яблоки» на свалку истории. Их можно понять (сама такая): привыкнув к удобному интерфейсу и производительности iOS, крайне сложно переучиваться.
Поэтому пока айфоны продолжают покупаться и продаваться, но их владельцам приходится осваивать новые трюки: как продолжать пользоваться нужными отечественными программами, когда любую из них могут турнуть из стора в любой момент.
Недавно такая проблема встала и перед автором статьи. Пришло время сменить старый айфон на новый, но с тех пор, как покупался предыдущий гаджет, многое изменилось. Пропали приложения всех используемых банков, а с недавнего времени еще и VK вместе со всеми другими продуктами холдинга. Оказаться с новым аппаратом, но без возможности сделать перевод или потупить в соцсетях — удовольствие ниже среднего.
Перенести фотографии, переписку, контакты, настройки и большинство программ с одного iPhone на другой сравнительно просто. Сложности начинаются, когда на старом телефоне установлено приложение, которое разработчик или Apple уже удалили из App Store. Обычная миграция через «Быстрое начало», iCloud, Finder, Apple Devices или iTunes не поможет восстановить такие программы, если в этот момент их уже нет в сторе.
Резервная копия iPhone содержит данные приложений, но не их установочные файлы: после восстановления система заново загружает программы из App Store. Если приложение больше недоступно для повторной загрузки, на новом телефоне может остаться только его значок с неработающей функцией «скачать» либо оно вообще не появится.
Штатные инструменты Apple переносят настройки, личные данные и восстанавливают доступные приложения. Но если программа удалена из App Store, она может не установиться на новом iPhone, даже если продолжает работать на старом. Причиной может быть отсутствие приложения в магазине, несовместимость с новой версией iOS или ограничения со стороны разработчика. Поэтому старый смартфон не стоит очищать, пока на новом не проверена работа всех нужных сервисов.
К счастью, нашелся знающий человек, который наглядно показал, что не обязательно зависеть в этом вопросе только от содержимого App Store. Результат: все работающие приложения банков и соцсетей сохранились без необходимости ждать, когда они опять появятся в сторе в том или ином виде.
Рассказываем и вам, как переехать на новый гаджет, сохранив содержимое и функции старого.
Что понадобится
Для переноса понадобится компьютер и специальная программа. Мы разберем на примере одной из самых популярных для таких целей — iMazing. Она работает на macOS и Windows и позволяет создать локальную библиотеку приложений, сохранить установочные файлы .ipa, перенести данные отдельных программ и восстановить полную копию iPhone.
Важный момент: программа платная, но ее бесплатный пробный режим позволяет перенести ОГРАНИЧЕННОЕ количество приложений через локальное хранилище (Library). То есть, если «пропавших» из AppStore программ немного, бесплатного режима может хватить. Но у меня как минимум под Windows в бесплатном режиме, несмотря на то что я не исчерпал количество «бесплатных переносов», эта функция периодически просто пропадала из интерфейса.
При этом стоит иметь в виду, что даже покупка программы — это не «купил и забыл», это подписка на год. Для личного использования доступны персональная (на 5 устройств, 4000 рублей/год) и семейная (на 20 устройств, 7000 рублей/год). В норме это нужно, только если вы этим занимаетесь регулярно, например оказываете такую услугу или часто обновляете семейный парк гаджетов.
Без лицензии можно выполнить до 25 операций установки, обновления или восстановления приложений, перенести до 100 файлов, 50 фотографий, 25 сообщений и ограниченное количество данных других типов. Создать обычную резервную копию можно бесплатно, но полноценное восстановление копии и расширенные параметры восстановления требуют платной лицензии.
В общем, прежде чем начать миграцию, стоит четко осознать перспективы и выбрать свой вариант (бесплатная триал-версия или одна из платных подписок).
Перед началом подготовьте:
- старый и новый iPhone;
- компьютер с Windows или macOS;
- исправный кабель/кабели для подключения по очереди устройств (Lightning или Type-C в зависимости от вашей модели);
- актуальную версию iMazing (сейчас не ниже 3.5.x), потому что старая версия при взаимодействии с AppStore выдает ошибку;
- логин и пароль от той учетной записи Apple, через которую загружались приложения;
- пароль разблокировки старого iPhone и пароль iCloud, чтобы отключить функцию локации;
- достаточно свободного места на компьютере — желательно не меньше объема занятой памяти старого телефона;
- пароли от банковских приложений, мессенджеров и сервисов с двухфакторной авторизацией.
Новый iPhone должен работать под той же или более новой версией iOS, чем старый. Если резервную копию создавали в более новой системе, iPhone или iPad перед восстановлением придется обновить.
Шаг 1. Ничего не удаляйте со старого iPhone
До окончания переноса:
- не стирайте старый iPhone;
- не выходите на нем из учетной записи Apple;
- не удаляйте редкие приложения;
- не сдавайте устройство в магазин;
- не обновляйте исчезнувшие из App Store программы через сомнительные источники.
Старый телефон должен оставаться рабочей страховочной копией до тех пор, пока вы не проверите новый.
Шаг 2. Проверьте, какие данные хранятся отдельно
Не все файлы сохраняются непосредственно в резервной копии iPhone.
Фотографии из «Фото iCloud», документы из iCloud Drive, контакты, заметки и данные некоторых программ синхронизируются через облако. После входа в ту же учетную запись они должны загрузиться отдельно. Данные сторонних приложений также могут храниться в iCloud, если разработчик предусмотрел такую синхронизацию.
Музыка, фильмы, книги и фотографии, которые когда-то были перенесены на iPhone с компьютера, в стандартную резервную копию могут не входить. Их нужно отдельно экспортировать со старого устройства либо позднее синхронизировать с компьютером заново.
Особенно важные документы лучше заранее скопировать из приложения в папку на компьютере, iCloud Drive или другое надежное хранилище. Это относится к старым сканерам, диктофонам, редакторам, файловым менеджерам и программам, которые давно не обновляются.
Шаг 3. Подключите старый iPhone к iMazing
- Установите и запустите iMazing.
- Подключите старый iPhone к компьютеру кабелем.
- Разблокируйте телефон.
- Нажмите «Доверять» в окне «Доверять этому компьютеру?».
- Введите код-пароль iPhone.
- Дождитесь, пока устройство появится в iMazing.
При первом подключении iPhone или iPad необходимо подтвердить сопряжение с компьютером.
Шаг 4. Создайте зашифрованную резервную копию
Выберите старый iPhone и запустите создание резервной копии.
Обязательно включите шифрование. Без него программа выдаст предупреждение, что некоторые функции просто не будет работать.
Зашифрованная копия сохраняет больше информации, чем обычная: пароли, данные «Здоровья», связку ключей и часть настроек учетных записей. Без шифрования данные «Здоровья» и сохраненные пароли не переносятся.
Задайте отдельный пароль резервной копии и сохраните его в менеджере паролей. Потеря этого пароля может сделать восстановление крайне затруднительным.
После завершения проверьте в iMazing:
- дату последней копии;
- отсутствие сообщений об ошибках;
- наличие сообщений, фотографий, заметок и других важных разделов;
- возможность открыть содержимое резервной копии.
Шаг 5. Сохраните приложения в локальную библиотеку iMazing
Это главный этап для программ, которые могут исчезнуть из App Store.
- Выберите старый iPhone.
- Откройте Manage Apps — «Управление приложениями».
- Перейдите на вкладку Library — «Библиотека».
- Войдите в ту учетную запись Apple, через которую устанавливались нужные программы.
- Найдите важные приложения.
- Нажмите значок загрузки или выберите Download to Library — «Загрузить в библиотеку».
- Дождитесь полной загрузки каждого приложения.
Во вкладке Library iMazing показывает установленные и ранее загруженные приложения. Программы, уже сохраненные на компьютере, можно устанавливать на совместимые устройства без повторного обращения к App Store.
После загрузки желательно дополнительно сохранить независимую копию установщика:
- Выделите приложение в библиотеке.
- Откройте меню с тремя точками или контекстное меню.
- Выберите Export .IPA — «Экспортировать .IPA».
- Сохраните файл в отдельную папку.
- Сделайте копию этой папки на внешнем диске.
Экспортировать .ipa можно только после того, как приложение действительно загружено в локальную библиотеку iMazing.
Важное ограничение
Наличие программы на старом iPhone еще не означает, что iMazing сможет извлечь из телефона ее установочный файл.
Начиная с iOS 9 Apple не позволяет копировать установленные приложения обратно с устройства на компьютер. Резервируется пользовательская информация программы, но не само приложение. Поэтому iMazing обычно получает .ipa с серверов Apple, а не извлекает его из старого iPhone.
Возможны три ситуации:
- Приложение есть в App Store.
iMazing загрузит его в локальную библиотеку. Это наиболее надежный вариант.
- Приложение не показывается в поиске, но осталось в истории покупок и все еще хранится на серверах Apple.
iMazing иногда может найти и загрузить его через библиотеку или историю покупок. Результат зависит от того, оставила ли Apple установочный файл доступным для вашей учетной записи.
- Приложение полностью удалено с серверов Apple, а .ipa заранее не сохранялся. Извлечь полноценный установщик из современного iPhone, как правило, нельзя. В этом случае можно сохранить данные приложения, но перенести саму программу на новый телефон может не получиться.
Важно: не следует загружать старые .ipa с неизвестных сайтов: в измененный установщик могут добавить посторонний код.
В интернете можно найти установщики .ipa и взломанные версии того же iMazing, которые обещают установку ipa при любых обстоятельствах и условно бесплатно. Но качать и использовать их на своих устройствах — большой риск. По сути, вы скачиваете файл из неизвестного источника, который может быть заражен вирусом, трояном и чем только не.
Шаг 6. Отдельно сохраните данные особенно важных программ
Для редких программ стоит создать не только общую резервную копию, но и отдельный архив данных.
- Откройте Manage Apps.
- Перейдите на вкладку Device — «Устройство».
- Выделите приложение.
- Откройте меню с тремя точками.
- Выберите Back Up App Data — «Создать копию данных приложения».
- Сохраните файл .imazingapp.
Так можно сохранить локальные документы, настройки, игровые сохранения и другую информацию, которую приложение разрешает включать в резервную копию. Однако некоторые программы запрещают копирование части данных, а банковские приложения, менеджеры паролей и облачные сервисы могут хранить важную информацию в связке ключей или на собственных серверах.
Для критически важных приложений желательно иметь оба файла:
- .ipa — сама программа;
- .imazingapp — ее данные и настройки.
Один файл не заменяет другой.
Шаг 7. Перенесите все содержимое на новый iPhone
Подключите к компьютеру оба устройства, если будете делать трансфер напрямую, или по очереди, если сначала хотите сделать копию на компьютере. Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель, пока процесс не завершится!
- В iMazing выберите старый iPhone.
- Нажмите Transfer to Another Device — «Перенести на другое устройство».
- Укажите новый iPhone как устройство назначения.
- Выберите все необходимые категории данных.
- Отметьте все приложения.
- Включите параметр Install apps from local library if available — «Устанавливать приложения из локальной библиотеки, если они доступны».
- Проверьте, что включено шифрование резервной копии.
- Запустите перенос.
iMazing сначала создает копию старого устройства, а затем восстанавливает ее на новом. Новый iPhone при этом очищается: данные, которые уже находились на нем, не объединяются с резервной копией, а удаляются.
Для установки приложений из локальной библиотеки должны выполняться два условия:
- версия приложения в библиотеке должна быть не старее версии, указанной в резервной копии;
- приложение должно быть загружено через ту же учетную запись Apple, которая использовалась на старом устройстве.
Во время восстановления iMazing может попросить временно отключить «Локатор» на новом iPhone. После завершения переноса его нужно снова включить.
Шаг 8. Восстановите отдельные приложения вручную
Если нужная программа не установилась автоматически:
- Подключите новый iPhone к iMazing.
- Откройте Manage Apps.
- Перейдите на вкладку Library.
- Выделите нужное приложение.
- Нажмите Install.
Если программа установилась, но открылась без старых документов и настроек:
- Перейдите на вкладку Device.
- Откройте меню рядом с кнопкой удаления приложения.
- Выберите Restore App Data — «Восстановить данные приложения».
- Укажите ранее сохраненный файл .imazingapp.
- Следуйте инструкциям iMazing.
После восстановления данных устройство может перезагрузиться и снова показать несколько экранов первоначальной настройки. В инструкции iMazing отдельно предупреждается: на экране переноса данных нужно выбрать вариант, при котором дополнительный перенос не выполняется, иначе уже восстановленная информация может быть перезаписана.
Что придется настроить заново
Даже при успешном переносе некоторые элементы нельзя просто скопировать:
- Face ID или Touch ID;
- карты Apple Pay;
- часть банковских приложений;
- приложения с привязкой к конкретному устройству;
- коды некоторых аутентификаторов;
- корпоративные профили;
- Bluetooth-аксессуары;
- часть электронных подписей и сертификатов;
- входы в сервисы, которые принудительно завершают старые сеансы.
Биометрические данные не покидают устройство и не сохраняются в резервных копиях. Карты Apple Pay также необходимо добавить и подтвердить заново.
Перенос SIM-карты или eSIM зависит от оператора. Во время первоначальной настройки iPhone система может предложить перенести eSIM автоматически, но в некоторых случаях потребуется приложение оператора, QR-код или обращение в службу поддержки.
Почему старое приложение может не заработать даже после установки
Успешная установка .ipa еще не гарантирует работу программы. Она может не запускаться, если:
- не поддерживает новую версию iOS;
- рассчитана на старую архитектуру процессора;
- требует отключенный сервер разработчика;
- проверяет лицензию через недоступный сервис;
- несовместима с размером экрана или моделью нового iPhone;
- использовала удаленный корпоративный сертификат;
- зависит от оборудования, которого нет в новом устройстве;
- была заблокирована Apple по соображениям безопасности.
В такой ситуации полезно оставить старый iPhone как автономное устройство для работы с программой и заранее экспортировать из него все документы.
Альтернативы iMazing
Это далеко не единственное приложение такого типа: в том же AppStore таких можно найти с десяток. Но при переносе данных нельзя забывать о безопасности. Следите за тем, какое приложение вы скачиваете и что пишут о нем в интернете. Ну и конечно, как оно ведет себя в процессе.
Сторонние программы иногда позволяют скопировать уже установленное приложение напрямую. Однако гарантировать безопасность такого способа нельзя. Утилита может получить доступ к резервной копии, данным приложения и разблокированному iPhone. Кроме того, скопированная программа может не запуститься или потерять часть данных.
Не стоит продолжать перенос, если программа просит пароль от Apple Account, код из СМС или удаленный доступ к компьютеру. Также опасно устанавливать файлы, профили и сертификаты из неизвестных источников. Через них можно изменить настройки iPhone или получить доступ к части информации на устройстве.
Так что, если приложение пропало из App Store, лучше для начала узнать, какой способ установки рекомендует его разработчик. Особенно это касается банковских и других сервисов, работающих с деньгами и персональными данными. Иногда приложение или веб-версию даже на iPhone могут помочь установить сотрудники банка, если обратиться к ним с гаджетом лично.
«Быстрое начало», iCloud, Finder, Apple Devices или iTunes
Это бесплатный и официальный способ переноса. Но он и действует только в рамках доступных в App Store официально приложений.
При «Быстром начале» старый и новый iPhone располагают рядом, включают Bluetooth и следуют указаниям системы. Можно выполнить прямой перенос либо восстановить данные из iCloud. Локальная копия создается:
- в Finder на Mac;
- в Apple Devices на современных компьютерах Windows;
- в iTunes на старых версиях Windows и macOS.
Для наиболее полного переноса копию нужно зашифровать. Затем на новом iPhone на экране «Перенос приложений и данных» выбирают восстановление с Mac или компьютера.
Преимущества: бесплатно, официально, сравнительно просто.
Недостаток: установочные файлы программ не сохраняются. Удаленное из App Store приложение не восстановится.
AnyTrans
AnyTrans работает на Windows и macOS, создает собственную библиотеку приложений, позволяет загружать программы в нее, добавлять имеющиеся .ipa с компьютера и устанавливать их на iPhone.
По принципу работы он похож на iMazing. Но ограничение Apple остается тем же: если .ipa не был сохранен, а серверы App Store больше не отдают приложение, наличие программы на старом iPhone не гарантирует возможность получить ее установщик.
AnyTrans подходит как коммерческая альтернатива, но перед оплатой стоит проверить в пробной версии, видит ли программа конкретное приложение и может ли загрузить его в библиотеку.
CopyTrans Shelbee
CopyTrans Shelbee предназначен прежде всего для Windows. Он умеет создавать полные и выборочные копии, отдельно сохранять приложения и восстанавливать их вместе с данными.
Программа может вернуть приложение после его удаления из App Store, если установочный файл был сохранен в CopyTrans Shelbee заранее. Однако при создании новой копии она загружает приложения с серверов Apple. Если программа уже исчезла из App Store до резервирования, сохранить ее установщик может не получиться.
Это неплохой вариант для пользователей Windows, которые хотят заранее архивировать еще доступные программы.
Sideloadly и другие средства установки .ipa
Sideloadly может установить имеющийся файл .ipa, подписав его через учетную запись Apple. Но это не полноценная программа миграции: она не переносит весь iPhone и сама по себе не восстанавливает данные приложения.
При использовании бесплатной учетной записи разработчика установленная таким способом программа действует семь дней, после чего ее необходимо подписать заново. Автоматическое переподписание требует связи с компьютером.
Этот способ имеет смысл только как крайний вариант, если:
- у вас уже есть проверенный .ipa;
- обычная установка через iMazing не работает;
- вы понимаете ограничения переподписывания;
- приложение не требует оригинальной подписи App Store для доступа к данным.