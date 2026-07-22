Как перенести данные со старого iPhone на новый, сохранив недоступные в AppStore приложения. Гайд

Пусть сейчас у российских властей к Apple все больше вопросов, а кругом звучат рекомендации россиянам переходить на Android, поклонники айфонов не торопятся выбрасывать «надкушенные яблоки» на свалку истории. Их можно понять (сама такая): привыкнув к удобному интерфейсу и производительности iOS, крайне сложно переучиваться.

Поэтому пока айфоны продолжают покупаться и продаваться, но их владельцам приходится осваивать новые трюки: как продолжать пользоваться нужными отечественными программами, когда любую из них могут турнуть из стора в любой момент.

Недавно такая проблема встала и перед автором статьи. Пришло время сменить старый айфон на новый, но с тех пор, как покупался предыдущий гаджет, многое изменилось. Пропали приложения всех используемых банков, а с недавнего времени еще и VK вместе со всеми другими продуктами холдинга. Оказаться с новым аппаратом, но без возможности сделать перевод или потупить в соцсетях — удовольствие ниже среднего.

Перенести фотографии, переписку, контакты, настройки и большинство программ с одного iPhone на другой сравнительно просто. Сложности начинаются, когда на старом телефоне установлено приложение, которое разработчик или Apple уже удалили из App Store. Обычная миграция через «Быстрое начало», iCloud, Finder, Apple Devices или iTunes не поможет восстановить такие программы, если в этот момент их уже нет в сторе.

Резервная копия iPhone содержит данные приложений, но не их установочные файлы: после восстановления система заново загружает программы из App Store. Если приложение больше недоступно для повторной загрузки, на новом телефоне может остаться только его значок с неработающей функцией «скачать» либо оно вообще не появится.