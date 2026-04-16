Плюсы eSIM

- Удаленное управление вместо похода в салон

Главное изменение — сим-карта перестает быть физическим объектом, который нужно где-то покупать. Подключить номер, сменить оператора или тариф можно прямо с телефона, без визита в офис и без замены пластика.

Это особенно заметно в поездках: местный номер можно оформить за несколько минут, просто отсканировав QR-код.

- Экономия места внутри устройства

eSIM — это небольшой встроенный модуль, который занимает меньше пространства, чем слот под физическую карту.

Для пользователя это неочевидно, но для производителей — критично: освобожденное место идет под батарею, камеры или другие компоненты. В итоге устройства становятся тоньше или функциональнее.

- Несколько номеров в одном телефоне

В одном устройстве можно хранить сразу несколько профилей eSIM и переключаться между ними.

Типичный сценарий — один номер для звонков, другой для интернета, третий — для поездок. Это убирает ограничение «одна симка — один номер» и делает телефон универсальнее.

Например, на iPhone можно держать одновременно активными сразу два номера eSIM, один основной домашний и один для поездок. И еще хоть десяток — неактивными, но переключаться на них по необходимости.

- Более высокая защита от «физического» взлома

Классическая схема мошенников — вынуть сим-карту из украденного телефона, вставить в другое устройство, и вот уже у них есть доступ к вашим кодам из SMS.

С eSIM это не работает: карту нельзя вытащить или переставить. Она привязана к конкретному устройству и аккаунту, а значит, такой сценарий атаки становится невозможен (если, конечно, озаботиться паролем на свой смартфон).

- Меньше бытовых проблем

Физические сим-карты изнашиваются, ломаются, не подходят по размеру к новому устройству, со временем они начинают деградировать, что влияет на качество связи.

С eSIM этих проблем нет: ничего не нужно резать, менять или подгонять — профиль просто загружается заново.

- Экологичность

Каждая новая физическая симка — это плюс одна пластиковая карта. В масштабах рынка это миллионы кусков пластика, которые вносят свой вклад в загрязнение планеты. С eSIM необходимость производить и выбрасывать физические чипы просто отпадает.

- Цена

Цена на eSIM зависит от тарифа и оператора. Однако пользователи отмечают, что за счет большого количества предложений и меньших затрат на выпуск такой симки, стоимость тарифов для eSIM в среднем оказывается выгоднее, чем физическая покупка симки местного оператора или подключение тарифов для путешественников в роуминге.