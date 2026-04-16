Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
Что такое eSIM
Простыми словами, eSIM — это виртуальная сим-карта. Она не вставляется в телефон, а изначально находится внутри устройства в виде чипа, на который можно удаленно записывать данные оператора.
Но, чтобы понять, как работает eSIM, сначала стоит разобраться с базой.
Обычная сим-карта — это не «пластик с номером», а, по сути, ключ доступа к мобильной сети. Внутри — чип и защищенный программный контейнер с настройками, который оператор записывает и выдает пользователю.
Сначала формируется защищенный набор данных для доступа к сети, затем он записывается на чип, после чего выпускается партия сим-карт. Клонировать такую карту крайне сложно: это под силу либо самому оператору, либо серьезным техническим специалистам с редким оборудованием — для обычного пользователя это практически нереалистичный сценарий.
При этом сами сим-карты — относительно недавнее изобретение. В первых мобильных телефонах номер вообще «вшивался» в устройство — сменить его было нельзя.
Потом появились привычные пластиковые симки, которые со временем только уменьшались: от стандартных до mini, затем micro и, наконец, nano.
На этом этапе индустрия уперлась в физические ограничения — уменьшать уже было некуда.
Следующий логичный шаг — отказ от пластика как такового. Так появилась технология Embedded SIM.
То есть физическая карта исчезает, а ее функции остаются — только в цифровом виде. Это удобнее: не нужно менять симку вручную, можно подключать тарифы дистанционно и хранить несколько номеров в одном устройстве.
Сейчас виртуальные сим-карты встречаются все чаще: по прогнозам, в 2026 году к ним будет подключено уже полтора миллиарда устройств по всему миру.
В России технология активно распространяется с 2020 года, более 98% подключенных eSIM используются в том числе как основные номера.
При этом eSIM бывают разные не только по тарифам, но и по функциям.
Помимо базовой опции перевыпуска вашей симки в виртуальном виде, существует целая ниша продажи временных eSIM для заграничных путешествий — с номерами другой страны и подключенными мобильными данными по весьма привлекательным ценам.
Чаще всего eSIM для путешествий предоставляет только пакеты мобильного интернета. Позвонить с нее или на нее нельзя, это не традиционный номер сотового. Однако есть тарифы и с включенными минутами.
Как правило, тарифы eSIM для путешественников ограничены еще и по количеству предоплаченных дней. Если не продлевать пользование таким номером с помощью регулярных пополнений счета или докупки нового периода, такие симки чаще всего блокируются по истечении этого срока и о них можно забыть. Через некоторое время эти номера снова будут доступны и попадут к другому рандомному пользователю.
В использовании eSIM есть и другие нюансы — в первую очередь связанные с безопасностью и контролем доступа.
Плюсы eSIM
- Удаленное управление вместо похода в салон
Главное изменение — сим-карта перестает быть физическим объектом, который нужно где-то покупать. Подключить номер, сменить оператора или тариф можно прямо с телефона, без визита в офис и без замены пластика.
Это особенно заметно в поездках: местный номер можно оформить за несколько минут, просто отсканировав QR-код.
- Экономия места внутри устройства
eSIM — это небольшой встроенный модуль, который занимает меньше пространства, чем слот под физическую карту.
Для пользователя это неочевидно, но для производителей — критично: освобожденное место идет под батарею, камеры или другие компоненты. В итоге устройства становятся тоньше или функциональнее.
- Несколько номеров в одном телефоне
В одном устройстве можно хранить сразу несколько профилей eSIM и переключаться между ними.
Типичный сценарий — один номер для звонков, другой для интернета, третий — для поездок. Это убирает ограничение «одна симка — один номер» и делает телефон универсальнее.
Например, на iPhone можно держать одновременно активными сразу два номера eSIM, один основной домашний и один для поездок. И еще хоть десяток — неактивными, но переключаться на них по необходимости.
- Более высокая защита от «физического» взлома
Классическая схема мошенников — вынуть сим-карту из украденного телефона, вставить в другое устройство, и вот уже у них есть доступ к вашим кодам из SMS.
С eSIM это не работает: карту нельзя вытащить или переставить. Она привязана к конкретному устройству и аккаунту, а значит, такой сценарий атаки становится невозможен (если, конечно, озаботиться паролем на свой смартфон).
- Меньше бытовых проблем
Физические сим-карты изнашиваются, ломаются, не подходят по размеру к новому устройству, со временем они начинают деградировать, что влияет на качество связи.
С eSIM этих проблем нет: ничего не нужно резать, менять или подгонять — профиль просто загружается заново.
- Экологичность
Каждая новая физическая симка — это плюс одна пластиковая карта. В масштабах рынка это миллионы кусков пластика, которые вносят свой вклад в загрязнение планеты. С eSIM необходимость производить и выбрасывать физические чипы просто отпадает.
- Цена
Цена на eSIM зависит от тарифа и оператора. Однако пользователи отмечают, что за счет большого количества предложений и меньших затрат на выпуск такой симки, стоимость тарифов для eSIM в среднем оказывается выгоднее, чем физическая покупка симки местного оператора или подключение тарифов для путешественников в роуминге.
И еще важный нюанс оплаты: услуги eSIM с номерами других стран предоставляют российские компании, которые принимают платежи с российских же карт. Это удобнее, если у вас нет специальной карты для зарубежных поездок или местной налички.
Минусы eSIM
- Работает не везде и не у всех eSIM пока поддерживают не все смартфоны и не все операторы. Да, список быстро растет, но это все еще технология «не для любого устройства». Поэтому перед подключением обязательно проверьте совместимость с вашим аппаратом.
С eSIM работают iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR или более поздние модели. Для Android поддержка этой технологии начинается с версии Android 9.0 Pie (2018 год).
- Зависимость от экосистемы устройства
С обычной симкой все просто: переставил — и работаешь дальше. С eSIM так не получится. При смене телефона профиль нужно переносить или активировать заново, иногда через поддержку оператора. Это добавляет лишние шаги.
- Сложнее старт для неподготовленного пользователя
Физическую симку можно просто вставить — и она заработает. С eSIM нужно пройти процедуру активации: QR-код, настройки, профиль. Для технически неподготовленного пользователя это может быть сложнее физической симки (но только в первый раз).
- Риски сбоев и восстановления
Если что-то пошло не так — например, профиль слетел или возникла ошибка активации — восстановление может занять время. В случае с пластиковой симкой достаточно заменить карту, здесь же все завязано на цифровую инфраструктуру оператора.
- Иллюзия полной безопасности
eSIM действительно защищает от кражи через «перестановку симки», но не от базовых угроз. Если злоумышленник получит доступ к самому телефону — особенно без пароля — он получит доступ и к eSIM. Поэтому базовая цифровая гигиена (пароли, блокировки, двухфакторка) никуда не исчезает.
Если коротко: eSIM удобнее, дешевле, гибче и безопаснее в части «железа», но сильнее завязана на софт, оператора и саму экосистему устройства.
Как пользоваться eSIM для путешествий
Для начала определитесь с оператором. Операторов много, и не только привычные нам из «Большой четверки», хотя «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele-2 тоже предоставляют такие услуги — как отдельный сервис, так и встроенными опциями в фирменном приложении.
Например, купить eSIM можно в приложении Сбербанка, соответствующий сервис есть у «Лаборатории Касперского», сервиса для бронирования туров и гостиниц Trip.com и еще ряда технологических компаний.
Также существуют отдельные приложения, которые специализируются именно на eSIM. В 2026 году в России самыми популярными считаются:
- Yesim,
- NVsim,
- Drimsim,
- Airalo,
- Instabridge,
- MobiMatter,
- Just eSIM.
Это далеко не полный список, в чем вы можете убедиться, вбив запрос eSIM в поисковую строку вашего мобильного маркетплейса. Однако будьте внимательны: смотрите на оценки и отзывы, поскольку не все eSIM одинаково полезны и безопасны (о рисках ниже).
Первое, что стоит узнать о eSIM при поездке в выбранную страну, — на базе какого местного оператора сотовой связи она работает.
От этого зависит качество сигнала и зона покрытия. Поищите в интернете свежие отзывы именно о работе этого оператора там, куда вы едете, причем все, что старше полугода, обычно уже нерелевантно: сотовые сети расширяются (иногда деградируют), и старые отзывы могут не дать полноценной картины.
Также не стоит забывать, что в некоторых регионах мобильную связь могут глушить, совсем как в России при налете дронов. Впрочем, ехать на отдых в такие страны — удовольствие не для всех, поскольку ограничения интернета чаще всего связаны с не самыми подходящими для туризма обстоятельствами. В этом случае что купленная eSIM, что местная симка не гарантирует вам наличие связи и мобильного интернета, а значит — это деньги на ветер.
Внимательно нужно подойти и к выбору региона, в котором будет действовать ваша eSIM.
Если вы планируете путешествие по разным странам, в некоторых случаях будет достаточно подключить пакет интернета одной страны, поскольку между ними нет роуминга.
А в некоторых — купить микропакеты данных (3−5 Гб) для каждой страны отдельно, чтобы хватило только на время вашего пребывания.
Есть и другие нюансы, которые начинаешь узнавать только путем проб, ошибок и личного опыта. Так, например, для автора в свое время стало откровением, что путешественникам в Китай рекомендуется покупать eSIM не КНР, а Гонконга или Тайваня.
Поясним: по базе китайские континентальные номера работают в рамках Великого Китайского файерволла, и многие привычным вам российские сервисы и соцсети будут просто недоступны. А вот для путешественников из этих регионов таких ограничений нет, как и роуминга, так что одной подключенной eSIM будет достаточно, чтобы оставаться на связи с близкими.
Наконец, убедитесь, что выбранный вами оператор поддерживает оплату с доступной вам карты. Тогда для того, чтобы пополнить счет, вам достаточно будет присоединиться к любому Wi-Fi.
Но лучше покупайте себе eSIM заранее, пока вы еще не покинули свою страну. Тогда по прилете вы сможете сразу присоединиться к местной сети и не будете зависеть от наличия там общедоступного интернета.
Что до тарифа и количества нужных вам гигабайтов, можете оценить сами, сколько вам нужно гигов на время отпуска, проанализировав данные по потреблению гигабайтов мобильного интернета за месяц в статистике устройства (вкладка «Сотовые данные» или «Сотовая связь»).
Лучше брать с запасом, поскольку в норме часть времени в интернете вы проводите через домашнюю/рабочую/общедоступную сеть Wi-Fi, а такой возможности в поездке у вас может не быть.
Личный опыт: долгое время я ездила отдыхать в Таиланд, и там было проще купить местную симку, чем рассчитывать на не всегда стабильно работающий отельный Wi-Fi. Оформить ее можно было по загранпаспорту в любом магазине 7Eleven, которые там буквально на каждом шагу.
Но сначала мы сделали типичную ошибку путешественника и купили карту втридорога на стойке оператора в аэропорту. Затем узнали об опции дешевых временных туристических симок, которые за весьма умеренный ценник давали очень приличное количество гигабайт на 5–7–10–14 дней. Например, на неделю на одно устройство уходило 700–1000 рублей, что по сравнению со стоимостью роуминга от родных операторов казалось довольно дешево.
В минувшем 2025 году перед поездкой решили заранее попробовать купить eSIM. Были разные предложения, за 550 рублей удалось купить 10 Гб трафика на 7 дней на довольно приличной скорости от местного оператора, который ловил почти везде.
На вторую неделю решили сэкономить и нашли предложение на туристическом маркетплейсе: 50 Гб трафика за 400 рублей. Казалось бы, вообще халява. Подключили, работает.
Но предложение оказалось с нюансом: эти 50 Гб было невозможно потратить чисто физически, поскольку качество связи и реальная скорость интернета оказались значительно хуже заявленных. Пришлось вернуться к более дорогому тарифу.
Как подключить eSIM на разных устройствах
Процесс подключения eSIM в целом одинаковый: после оплаты выбранного тарифа оператор выдает профиль (чаще всего в виде QR-кода, например, присылает его на указанную почту), а пользователь загружает его в устройство через настройки. Разница только в деталях интерфейса и логике меню у разных операционных платформ.
Важный момент: для активации почти всегда нужен интернет. Без него профиль просто не загрузится. Также для QR нужно второе устройство, чтобы отсканировать его через камеру, или распечатка.
На iPhone
На устройствах Apple подключение максимально упрощено и занимает несколько минут:
- откройте «Настройки» → «Сотовая связь»;
- выберите «Добавить eSIM» или «Настроить сотовые данные»;
- укажите способ «По QR-коду» и отсканируйте код от оператора;
- завершите настройку по подсказкам системы.
После этого новая eSIM появится в списке — важно проверить, что она активна (статус «Вкл.»).
Если QR-код не срабатывает или вы не можете его отсканировать, потому что в вашем распоряжении только смартфон, профиль можно ввести вручную. Для этого используются параметры, зашитые в приобретенном ваучере eSIM: адрес SM-DP+ и код активации. Иногда их приходится извлекать из строки конфигурации — например, если код открывается через камеру или стороннее приложение.
Отдельный нюанс — интернет. Если после подключения eSIM не выходит в сеть, проблему обычно решает ручной ввод параметров APN в настройках сотовой связи. Эти данные также выдает оператор.
На Android
Логика та же, но названия пунктов могут отличаться в зависимости от производителя:
- откройте «Настройки»;
- перейдите в раздел сети (например, «Сеть и интернет», «Подключения» или «SIM-карты»);
- выберите «Добавить SIM-карту» или «Скачать eSIM»;
- подтвердите использование нескольких SIM, если система спросит;
- отсканируйте QR-код и завершите настройку.
Если автоматическое подключение не сработало, профиль можно ввести вручную — данные берутся из ваучера или считываются через камеру.
На умных часах
В случае с умными часами eSIM настраивается не напрямую, а через приложение на смартфоне. Например, на устройствах Samsung это делается через Galaxy Wearable:
- откройте приложение и перейдите в настройки часов;
- выберите раздел мобильных тарифов;
- добавьте новый профиль через QR-код или вручную;
- завершите настройку по инструкции.
В сухом остатке: eSIM подключается быстро, но не всегда в одно касание. Основные сложности возникают в двух местах — при ручном вводе данных и при проблемах с сетью после активации. Во всем остальном это уже более простой сценарий, чем возня с физическими сим-картами.
Риски eSIM: где удобство превращается в уязвимость
Несмотря на удобство, eSIM — это не «неуязвимая технология», а просто другой формат той же самой сим-карты. И риски у нее есть — просто они смещаются из физической плоскости в цифровую.
Первый и самый массовый сценарий — мошенничество на этапе покупки. В странах, где для оформления сим-карты требуется паспорт, злоумышленники могут использовать это как предлог для сбора данных туристов.
В некоторых странах (Таиланд, Франция, Испания, Италия, Кения, Марокко, Австралия) для покупки и регистрации новой SIM-карты требуется предъявить паспорт. Этим активно пользуются мошенники, которые собирают паспортные данные туристов под видом регистрации. Дальше эти данные могут быть использованы для чего угодно: от кражи аккаунтов до открытия кредитов на ваше имя.
Вторая, более сложная угроза — это так называемый SIM-swapping, только в новой, «цифровой» версии. Если раньше мошеннику нужно было физически украсть сим-карту, то теперь достаточно обмануть оператора.
Теперь вместо физической кражи карты мошенник пытается обмануть оператора связи. Он представляется вами, заявляет о потере телефона и просит перевыпустить eSIM на его устройство. Если ему это удается, ваш номер уходит в чужие руки — вместе с доступом к СМС, банковским приложениям и всем сервисам.
Отдельный риск — уязвимости самой технологии. eSIM — это программный модуль, а значит, потенциальные «дыры» могут появляться на уровне кода.
Несколько месяцев назад исследователи обнаружили критические уязвимости в eSIM-чипах Kigen, которые установлены более чем в 2 миллиардах устройств по всему миру. Корень проблемы — в старой уязвимости Java Card, которую Oracle еще 6 лет назад посчитала незначительной. Через эту «дыру» можно вытащить криптографический ключ, скачать другие eSIM-профили в открытом виде и установить вредоносный код прямо по воздуху — и все это абсолютно незаметно для пользователя. Уязвимости позволяют не только клонировать eSIM, но и перехватывать все звонки и сообщения жертвы.
Такие сценарии пока остаются скорее исследовательскими, но они показывают важную вещь: eSIM — это не только часть цифровой инфраструктуры, но и потенциальная мишень для атак злоумышленников. И в их отношении действуют те же правила безопасности, что и для любых других ваших цифровых данных.
Наконец, есть базовый, но самый частый риск — человеческий фактор. Большинство атак происходит не из-за технологий, а из-за невнимательности пользователя.
eSIM — это инструмент. Он безопасен, если им правильно пользоваться, и опасен, если подходить бездумно. Ваш личный кабинет у оператора связи — это пульт управления вашей eSIM.
Эксперт дал следующие рекомендации по защите eSIM:
- Защитите ваш личный кабинет максимально надежным, уникальным паролем и обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Это многократно усложнит мошенникам жизнь.
- Покупайте eSIM только у официальных провайдеров: в магазинах мобильных операторов в аэропортах, у официальных дилеров или в проверенных приложениях.
- Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому коды из СМС, пин-коды, пароли от личного кабинета и прочую конфиденциальную информацию. Если вам приходит сообщение о необходимости обновить данные, подтвердить eSIM или оплатить что-то — не переходите по ссылкам из письма. Откройте официальный сайт оператора через браузер или воспользуйтесь его официальным приложением.
- Установите пароль на SIM-карту. Даже если ваш телефон украдут, пароль на SIM-карту (PIN-код) помешает злоумышленникам использовать ее в своих целях.
- Регулярно обновляйте прошивку телефона — производители часто закрывают в обновлениях новые уязвимости.
В общем, eSIM убирает старые угрозы вроде «вытащили симку из телефона», но добавляет новые — связанные с аккаунтами, операторами и программными уязвимостями. И здесь уже работает не столько физическая защита, сколько цифровая гигиена.