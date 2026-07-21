Одной нейронкой вы не обойдетесь. Почему разным ИИ нужно поручать разное и сколько стоит собрать рабочую связку
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Сколько нейросетей нужно для работы
Откройте любую топовую LLM (большую языковую модель типа ChatGPT, Яндекс. AI, DeepSeek и т. п.) и спросите, что она умеет — и следующие несколько минут вас ждет увлекательная рекламная экскурсия по возможностям, в которых есть, кажется, все. Изучить рынок, придумать концепцию, написать текст, нарисовать иллюстрации, собрать сайт, сделать рекламное видео. И заодно меню для вашей семьи.
ИИ-сервисы готовы браться за все и сразу. И действительно берутся. Только исследование может оказаться поверхностным, текст — шаблонным, руки на картинке — многопалыми, а сайт — красивым ровно до первой попытки нажать на кнопку.
В чем же дело? Почему сильные нейросети иногда пасуют на элементарных задачах? И если нейронка не справилась конкретно с вашей, значит ли это, что она слабая?
Вовсе не обязательно. Однако, говоря про нейросети, нужно иметь в виду один немаловажный фактор.
Большие языковые модели пытаются охватить очень большой спектр задач, и их датасетов чаще всего хватает на то, чтобы с ними справляться. Однако у них есть различия и по количеству данных, на которых они обучались, и по качеству, и по мощности самой модели. При этом модели постоянно развиваются, обновляются, и то, что ваш ИИ-помощник еще вчера делал плохо, завтра он неожиданно может научиться делать лучше всех на рынке (до следующего крупного обновления у конкурента).
Бывает и другая история. Иногда обновления «ломает» что-то, что хорошо работало, и тогда новая версия при всех ее достоинствах в отдельных задачах начинает глючить на том, что раньше выполняла на раз-два. Приходится ругаться и искать замену.
Так или иначе, под капотом у крупных LLM обычно скрывается целый набор инструментов, которые развиваются с разной скоростью. Сервис может отлично разбирать длинные документы, терпимо рисовать и весьма посредственно фактчекать. Другой красиво пишет, но не способен превратить написанный концепт в рабочий программный код. Третий быстро находит информацию, но потом превращает ее в текст, который приходится переводить на человеческий почти в каждом предложении.
Отчасти дело может быть в неудачном промпте. Отчасти — в смешивании разных задач в одном диалоге. Рекомендуется использовать разные окна диалогов с разными ролевыми моделями чат-бота, если вам требуется и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но иногда приходится признать: с какими-то задачами конкретно эта модель просто не справляется.
Для писем, планов, пересказа документов, поиска идей и редких иллюстраций хватит одного крупного чат-бота. Выбирать можно среди ChatGPT, Claude, Gemini, Qwen, DeepSeek, Алисы AI, GigaChat и других сервисов. Здесь важнее доступность, качество русского языка, поддержка нужных файлов и правила работы с данными, чем место модели в очередном рейтинге.
Однако большинство таких платформ давно вышли за пределы текстового чата. Нейросети умеют писать код, генерировать картинки и видео, искать информацию — но делают это… по-разному.
Например, одни способны выполнить поиск в интернете в реальном времени (ChatGPT, Perplexity, Grok). Другие могут оперировать только загруженными в них когда-то знаниями и «думать», что на дворе все еще прошлый год, когда им в последний раз обновляли базы. А третьи, даже если найдут информацию, вам не скажут, потому что это противоречит их внутренним политикам.
Иллюстративная модель одной нейросети лучше всего стилизует картинки под художественное направление, другая хороша в фотореализме, а третья до сих пор выдает неуклюжие шестипалые поделки и «зловещую долину» в изображениях людей.
Одна нейросеть божественно пишет и может сымитировать язык любого писателя. Но хорошо это делает только на английском, а на русском допускает смешные ошибки. Зато другая переводит на русский с сохранением не только смысла, но и стиля, и юмора.
Поэтому активные пользователи ИИ все чаще не выбирают единственного победителя, а собирают рабочую упряжку. И ее состав постоянно меняется.
Так и получается, что одну и ту же комплексную задачу или похожие, но отличающиеся в нюансах, лучше поручать не одной универсальной модели, а нескольким, каждая из которых хороша в чем-то своем. Это осмысленно, когда в процессе вылезает задача другого типа или вы можете разбить задачу на этапы, перебрасывая туда-сюда промежуточные результаты.
Как разделить работу между сервисами
Универсального рейтинга здесь не получится. Оценка зависит от задачи: модель может отлично редактировать текст, но плохо искать источники; генератор красивых иллюстраций — не справляться с надписями; сильный кодовый агент — быть неудобным для коротких подсказок в редакторе.
Но есть отзывы и пользовательский опыт, есть позиционирование ИИ-сервисов, и вот тут-то можно сориентироваться.
Поиск и проверка информации
Для быстрого знакомства с темой удобен ИИ-поисковик: он собирает страницы, кратко пересказывает их и показывает ссылки. Такой сервис экономит время на первом проходе, но найденные источники все равно нужно открывать. Ссылка может вести на подходящий по теме материал, который не подтверждает конкретную цифру или вывод.
- Perplexity чаще хвалят за быстрый поиск по открытому интернету и заметные ссылки рядом с утверждениями. В пользовательских тестах он особенно полезен для обзора свежей повестки и первичного сбора материалов.
- ChatGPT Deep Research обычно готовит более длинные и подробные отчеты, а Gemini Deep Research удобен тем, кто хранит документы в Google Drive и работает с Gmail, таблицами и другими сервисами Google.
Ни один из них не гарантирует безошибочного фактчекинга. Даже если в тексте убедительно стоит ссылка на утверждение, данные, исследование — не поленитесь пройти по ней и удостовериться, что этот источник не мусорный и что там говорится именно так.
- Когда набор источников уже собран, полезнее инструмент другого типа. NotebookLM отвечает по загруженным документам и позволяет перейти к использованному фрагменту. Он подходит для исследования архива, сравнения нескольких отчетов и разбора длинных материалов, но не заменяет поиск новых источников.
- Алиса AI и GigaChat удобны для русскоязычного поиска без дополнительных способов подключения. У обеих платформ появились режимы глубокого исследования, однако и в их ответах могут встречаться ошибки и слабые источники.
- Qwen — бесплатный поиск и работа с большими файлами, когда нужен доступный универсальный инструмент. Пользовательские обзоры хвалят его за подробные ответы и обработку документов, но также отмечают ошибки в фактах и источниках.
Тексты и документы
Короткое письмо, описание товара или план презентации напишет почти любая современная языковая модель. Разница становится заметной на сложном материале: длинной статье, аналитическом отчете, сценарии с заданным стилем или художественном тексте, где нейросетка густо подменяет фантазию штампами.
- Claude часто выбирают для длинных текстов, вдумчивой редактуры и работы с тоном. Он реже допускает роботизированные формулировки и способен выдать статью со связным анализом.
- ChatGPT обычно используют как универсальный текстовый инструмент: он хорошо переключается между форматами, позволяет многократно редактировать один материал и совмещает текст с поиском, таблицами и изображениями. Однако без строгого задания с подробными референсами и правками текст быстро наполняется общими словами, повторами и гладкими, но недоказанными выводами. Пользователи часто выбирают его за удобный интерфейс, а вовсе не за качество текстов.
- Gemini удобен для больших комплектов документов, видео и рабочих материалов в экосистеме Google.
- DeepSeek хорошо справляется со структурированными объяснениями, техническими текстами, математикой и аналитическими черновиками, но в творческой и стилистической работе чаще уступает Claude и бывает излишне сухим или кратким. А еще нередко берет на себя лишнюю инициативу и может, например, при рерайте сократить текст до потери смысла или добавить туда «красивых», но фактологически неточных формулировок.
- Qwen ценят за бесплатный доступ, большие файлы и совмещение текста с изображениями, аудио и видео. Это полезно, когда текст нужно строить по смешанному комплекту материалов.
- GigaChat и «Алису AI" имеет смысл рассматривать для русскоязычной редактуры и работы в российском контуре. Например, эти нейросети отлично справляются с поиском в текстах ошибок и тавтологий. Но если для текста нужно сначала собрать факты или провести исследования, лучше сдублировать эту задачу другой нейросети и сравнить выводы: иногда базы данных могут отличаться или запаздывать с обновлением.
Изображения
Общий рейтинг генераторов мало помогает дизайнеру. Одному нужен выразительный арт, другому — фотография товара, третьему — плакат с читаемой надписью, четвертому — вектор, который можно открыть и изменить. И подо все эти задачи можно использовать очень разные инструменты.
- Midjourney сохраняет сильную репутацию среди художников и дизайнеров благодаря тонко настраиваемой композиции, свету и выраженной стилистике. Его чаще используют для поиска художественного направления, концепт-арта и атмосферных кадров. При этом он не всегда удобен там, где требуется точная верстка или многократная правка отдельных деталей.
Midjourney — для меня лучшая нейросеть для творчества, очень много кастомных настроек. Из всех нейронок Midjourney дает реально найти или изобрести свой стиль.
- GPT Image и семейство Google Nano Banana сильны в точном следовании сложной инструкции, диалоговом редактировании и сохранении объектов между итерациями.
- Ideogram часто выбирают для плакатов, упаковки и изображений с надписями. Recraft специализируется на рекламной графике, фирменных элементах, иконках и векторных результатах.
- FLUX подходит тем, кому нужен фотореализм, тонкая настройка или локальный запуск открытой модели.
- Среди китайских систем заметны Seedream и Qwen Image. Они уже участвуют в верхней части крупных пользовательских сравнений, хотя конкретное место быстро меняется после каждого обновления. Qwen Image также интересен работой с многоязычными надписями и редактированием.
- Российские YandexART и Kandinsky удобны русским интерфейсом и доступностью. Однако пока они больше сильны в картинах и иллюстрациях, чем в фотореализме.
Код и автоматизация
Здесь особенно важно отличать модель от рабочей среды. DeepSeek или Qwen могут хорошо написать функцию в чате, но программисту, который делает большой проект, нужен инструмент с доступом к репозиторию, терминалу и тестам.
Единственного лидера здесь нет. Разница между типами задач здесь играет большую роль, чем мощность агента.
- Codex дает стабильно высокий процент принятых изменений в большинстве категорий. Он силен в длительных задачах, сложной логике и работе с несколькими этапами проекта
- Claude Code чаще выигрывает на доступе к документации и новых функциях. Его чаще выбирают для терминала, больших репозиториев и задач, где агент должен самостоятельно составить план и быстро выдать рабочий прототип.
- Cursor хорош при исправлении ошибок и удобен тем, кто хочет работать внутри привычного графического редактора и поручать ИИ изменения сразу в нескольких файлах.
- GitHub Copilot проще всего подключить к уже существующей работе в VS Code, JetBrains и GitHub.
- Windsurf подходит для быстрого прототипирования и пошаговых агентных процессов.
- Для открытой или собственной инфраструктуры используют Aider, Continue и Qwen Code. Последний поддерживает автономные задания, изолированные рабочие копии и проверку кода несколькими моделями. DeepSeek и Qwen часто подключают к таким средам как недорогие модели, особенно если важны цена API или локальное размещение.
- v0 занимает более узкую нишу: он хорош для интерфейсов и быстрого прототипирования веб-приложений, но не заменяет полноценного агента для сложной серверной системы.
Видео и звук
Видеорынок меняется быстрее остальных: новая версия способна за несколько недель переместить сервис из середины списка в лидеры. Поэтому здесь разумнее смотреть не на бренд, а на свежесть обновления модели.
Сейчас на рынке высокие позиции по пользовательским оценкам занимают Gemini Omni Flash, Seedance 2.0 и Wan 2.7. При этом они совсем не однородны по своим способностям.
- Veo и видеомодели Gemini — для роликов с качественной картинкой и синхронным звуком. Они подходят для сцен, где одновременно важны движение, реплики персонажей, окружающие шумы и музыкальное сопровождение. Это скорее генераторы законченных эпизодов, чем инструменты для последующего детального монтажа.
- Seedance от ByteDance — для сложных сцен и последовательностей из нескольких связанных кадров. Модель хорошо удерживает развитие действия и поэтому подходит для роликов, которые нельзя свести к одному короткому движению камеры или персонажа. Seedance также занимает высокие места в слепых пользовательских сравнениях видеогенераторов.
- Kling — для реалистичного движения людей и предметов при сравнительно умеренной стоимости генерации. Его часто выбирают для сцен с заметной физикой тела, движением камеры и переносом изображения в видео. Сервис подходит тем, кому нужен убедительный результат без перехода к самым дорогим профессиональным платформам.
- Runway — для полноценной работы над роликом внутри одной среды. Помимо генерации видео платформа предлагает управление движением, замену и удаление объектов, монтаж и другие инструменты обработки. Поэтому Runway чаще интересен студиям и постоянным создателям контента, которым мало получить один готовый клип по текстовому запросу.
- Wan — китайская линейка видеомоделей для генерации роликов по тексту и изображениям. Ее рассматривают как альтернативу крупным западным платформам, особенно когда важны выбор моделей, возможность экспериментировать с разными версиями и доступ к более открытой экосистеме.
- Hailuo от MiniMax — для сцен с людьми, крупными планами и выраженной мимикой. Модель часто хвалят за движения лица и тела, поэтому она подходит для эмоциональных эпизодов, диалоговых сцен и оживления портретов. При сложном взаимодействии нескольких персонажей результат все равно приходится проверять на искажения и случайную смену внешности.
- Pika — для коротких, эффектных роликов и визуальных трюков. Сервис удобен для соцсетей, мемов, рекламных вставок и быстрого оживления готовой картинки. Для длинных сцен с устойчивыми персонажами и сложной драматургией обычно выбирают другие платформы.
- HeyGen и Synthesia — для видео с виртуальным ведущим, озвучкой и переводом. Они не пытаются создавать кинематографическую сцену по свободному описанию, а собирают деловые, образовательные и корпоративные ролики с цифровым аватаром. Такие сервисы подходят для инструкций, презентаций, обучающих курсов и локализации одного видео на несколько языков.
- ElevenLabs — для клонирования голоса, озвучивания и перевода аудио или видео с сохранением особенностей речи. Платформу ценят за естественные интонации и широкий набор звуковых инструментов. Она подходит как для отдельных реплик, так и для регулярного производства подкастов, роликов и многоязычных версий контента.
Но все такие перечни быстро устаревают. Перед оплатой подписки лучше в бесплатном режиме дать двум-трем кандидатам одинаковые исходники и сравнить не самый удачный результат, а среднее число попыток, время ручной правки и стоимость готового материала. И решить: справится ли с вашей задачей один фаворит, или лучше, например, в одной нейросети сгенерировать сценарий и промпт, в другой — визуальные референсы персонажей, а в третьей уже пытаться делать видео.
Личный опыт: во сколько обходятся рабочие упряжки нейросетей
Расходы опрошенных экспертов на нейросети различаются почти в 10 раз. Разница связана не только с количеством подписок. Одни используют ИИ при подготовке текстов и презентаций, другие строят автоматические системы, где модели работают через API и собственный сервер. И кому-то достаточно бесплатных моделей, а кто-то распробовал подписочные функции.
Самая компактная связка состоит из двух-трех сервисов, между которыми распределены разные задачи. Это могут быть базовые модели, каждая из которых имеет свои плюсы и ограничения.
Например, количество генераций изображений в день. Если вы используете нейросеть как иллюстратора, имеет смысл в одной, самой мощной и думающей модели, отточить промпт, а потом закидывать его в разные картиночные модели по очереди, собирая урожай бесплатных генераций.
Можно использовать платную версию за какие-нибудь $10−20, чтобы получить доступ к более продвинутой думающей модели и повысить качество поиска и анализа информации. А потом закидывать то, что эта модель надумала и накопала, в более дешевую нейросетку, но которая, в отличие от первой, научилась говорить по-человечески, без канцелярита. И просить переформулировать.
Нам достаточно двух-трех нейросетей, и это не экономия, а вопрос специализации — каждая модель по-своему справляется со своей задачей. ChatGPT используется для презентаций, сценариев и других текстов. Базовой версии Gemini хватает, чтобы превращать эмоциональные сообщения клиентов в спокойные деловые письма.
В работе эксперта Claude помогает разбирать референсы, эстетику и настроение будущего проекта. Сам сервис пока не выводит сгенерированные картинки: он принимает изображения для анализа, но отвечает текстом. В этой работе модель выполняет функции помощника арт-директора, а не самостоятельного генератора визуала.
При этом используются продвинутые платные модели, что в сумме дает около $200 в месяц. Но сэкономить их, уволив живых людей и взяв на их место связку нейронок, не получается: даже очень платные ИИ способны далеко не на все.
Лучше всего ИИ заменяет рутину на старте: генерацию референсов, визуализацию концепций, черновики текстов и писем. Хуже всего — или вообще не заменяет — живую реализацию и человеческие отношения.
Три личные подписки эксперта по генеративному ИИ Axenix Андрея Малькова обходятся примерно в $60 в месяц. Он платит по $20 за ChatGPT, Claude Code и старый тариф v0. Корпоративный инструмент бесплатно предоставляет работодатель.
У каждого сервиса свои плюсы и факторы выбора. При этом корпоративное решение — единственный способ безопасно работать с приватной информацией. ChatGPT я использую по привычке, а также из-за минимального «сопротивления интерфейса»: там нет сложных настроек, можно сесть и сразу начать работу.
В среднем эксперты для профессионального использования набирают связку за $60−200 в месяц. Эксперт Илья Народицкий говорит, что иногда через посредников и промопредложения удается сэкономить и взять какой-нибудь тариф подешевле. Так он платит 12 000 рублей в месяц за подписки, которые в норме за те же тарифы стоят около 30 000 рублей. Но такие предложения не всегда надежны: подписка на год может внезапно перестать работать через месяц.
Количество необходимых нейросетей напрямую зависит от того насколько разнообразны ваши рабочие задачи. У меня они очень разные, среди которых есть: рыночный анализ, написание кода, написание документации, создание презентационных материалов, создание лендингов, написание текстов, работа с графикой и много чего еще.
Каждая из нейросетей может отлично справляться с чем-то одним из этого списка, а все остальное делать на среднем уровне, поэтому лично я постоянно оплачиваю 3 нейросети:
- Claude отлично пишет код, документацию, оформляет презентации;
- ChatCPT для работы с графикой и картинками (я понимаю, что есть более профессиональные инструменты, типа Midjourney, но мне достаточно возможностей нейросети от OpenAI);
- Grok — хорошо справляется с написание живых текстов на русском языке.
Для рыночного анализа использую все три параллельно, иногда подключаю еще Gemini, потом синтезирую из всех их результатов финал.
Народицкий посоветовал для сложных проектов выстраивать конвейер, где сначала задачу выполняет одна нейросеть, потом вторая проверяет результат и методологию выполнения задачи и возвращает обратную связь первой для работы над ошибками.
Но чем глубже нейросети встроены в производство, тем выше счет. Эксперт по нейросетям Софья Ярошевская использует в среднем пять-шесть сервисов и тратит $156–186 в месяц. Зато настроенный конвейер из нейронок позволяет ей генерировать ролики со своим участием… без своего участия.
При этом каждая нейросеть здесь выполняет свои задачи и обязанности. ChatGPT и Claude помогают с анализом и рабочими процессами. Codex берет часть технической рутины, Claude Code участвует в автоматизациях. Gemini разбирает длинные видеозаписи. Canva нужна для финальной правки карточек и слайдов, ElevenLabs — для перевода роликов и озвучивания клонированным голосом.
Основные расходы приходятся на ChatGPT за $20 и Claude за $100. Еще $20–50 уходит на API для автоматизаций. ElevenLabs стоит $6–11 в зависимости от нагрузки, Canva — около $5, Gemini — еще $5. Midjourney за $10 подключается не каждый месяц, а под отдельные проекты.
Часть цен зависит от страны и старых тарифов, а расходы на API меняются каждый месяц.
Партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин платит за все свои подписки в районе $200 в месяц. В эту сумму, правда, входят не только нейросети, но и сервисы расшифровки видеовстреч, сервер и инструменты для запуска собственных агентов.
ChatGPT я использую для ежедневных простых задач — быстрых вопросов, текстов, мозговых штурмов. Claude использую для схожих задач, но когда требуется глубина проработки.
Помимо двух чат-ботов, Махлин пользуется Whisper или Plaud для расшифровки встреч и бесплатной версией Perplexity для поиска. Claude связан с почтой, календарем, мессенджером и другими сервисами через MCP — открытый стандарт подключения ИИ-приложений к внешним данным и инструментам.
Повторяющиеся процессы выполняют агенты OpenClaw. Для их работы Махлин арендует сервер VDS и использует терминал Termius. Так что его $200 — расходы на небольшую личную ИИ-инфраструктуру, а не на коллекцию чат-ботов.
Сколько придется платить
Простые сценарии не требуют обязательных расходов. Для текстов, идей, пересказа документов и редких картинок можно начать с бесплатной версии одного сервиса. **Но если подключить бесплатные версии уже трех-четырех нейронок, сфера возможностей и качество фактчекинга при перекрестных проверках значительно вырастет».
Одна платная универсальная подписка обычно стоит около $20 в месяц. Столько стоят ChatGPT Plus и Claude Pro.
Два-три платных инструмента могут обойтись в $40–60. В такой набор помещаются основной чат, кодовый агент или сервис для изображений. Некоторые функции уже входят в общую подписку: Claude Pro включает Claude Code, а доступ к Codex предусмотрен в тарифах ChatGPT.
Расходы порядка $150–200 появляются при регулярной генерации изображений, видео и голоса, большом числе запросов к API и использовании собственной инфраструктуры. Такой бюджет нужен не всем специалистам, а тем, кто автоматизирует несколько этапов производства.
Как не набрать лишних подписок
Начать стоит с одного сервиса и нескольких обычных рабочих задач. Неделя реального использования покажет вам больше, чем сравнительная таблица на десятки моделей.
Новый инструмент имеет смысл подключать, если при работе с одной нейронкой повторяется одна и та же проблема, которую не вылечить правкой промпта и руганью с чат-ботом. Например, основной чат плохо работает с источниками, не держит визуальный стиль или не видит кодовую базу целиком.
Многие пользователи, которые в начале своего знакомства с нейросетями сравнивали, как они работают, в дальнейшем повторяют одну и ту же ошибку: они задают одинаковый промпт разным нейросетям и потом сравнивают результаты и выбирают лучшие. При этом время не экономится, а наоборот, работа над задачей увеличивается. Лучше потестировать и понять, в каких именно вопросах конкретные нейронки хороши, и затем не гонять их по одной и той же задаче параллельно, а использовать точечно: для работы над разными частями проекта, доработки промежуточных результатов, полученных в другой модели, или для перекрестного фактчекинга.
Подписки на генераторы изображений, видео и голоса можно включать только на время проекта, который требует «тяжелый люкс». У Midjourney, например, почти все тарифы помесячные, и автоматическое продление разрешается отменить.
Для отдельных нейросетей приходится покупать не подписки или не только подписки, а токены. Например, для Claude. Поэтому многие программисты хитрят: сначала обкатывают код и промпты в бесплатных или дешевых моделях, а потом загружают уже финализированную задачу в тот же Claude или Codex, чтобы они собрали из этого симпатичное работающее приложение. В противном случае со всеми доработками и правками дорогие токены на реально мощные нейросети улетают в трубу.
Три и более узкоспециализированных инструмента оправданы, когда один специалист выпускает одновременно текст, визуал, код и видео или управляет автоматической системой целиком.
Для большинства пользователей разумный предел — два-три универсальных сервиса. Например, отечественный, западный и китайский. Чем хорош такой набор: он позволяет взглянуть на одну и ту же проблему под разными углами зрения и охватить поиском максимально большую часть разноязыкого интернета.
Например, если вы попросите нейросеть сделать обзор нейросетей, скорее всего, ее мнение о себе самой будет комплиментарным, а о недочетах она умолчит. Зато товарка из другого полушария разнесет ее в пух и прах. Истина, как водится, где-то посередине.
А еще такой подход позволит вам научиться видеть в нейросети не только универсального и всезнающего советника, чье слово закон, потому что он лучше знает. А лишь один из множества совещательных голосов, который не должен становиться важнее и громче главного — вашего собственного. Ведь в конечном счете вам решать, кто из ваших лошадок в нейроупряжке справляется со своей работой лучше, о чем ее спрашивать и не пора ли сменить на модель помощнее.