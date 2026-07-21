Сколько нейросетей нужно для работы

Откройте любую топовую LLM (большую языковую модель типа ChatGPT, Яндекс. AI, DeepSeek и т. п.) и спросите, что она умеет — и следующие несколько минут вас ждет увлекательная рекламная экскурсия по возможностям, в которых есть, кажется, все. Изучить рынок, придумать концепцию, написать текст, нарисовать иллюстрации, собрать сайт, сделать рекламное видео. И заодно меню для вашей семьи.

ИИ-сервисы готовы браться за все и сразу. И действительно берутся. Только исследование может оказаться поверхностным, текст — шаблонным, руки на картинке — многопалыми, а сайт — красивым ровно до первой попытки нажать на кнопку.

В чем же дело? Почему сильные нейросети иногда пасуют на элементарных задачах? И если нейронка не справилась конкретно с вашей, значит ли это, что она слабая?

Вовсе не обязательно. Однако, говоря про нейросети, нужно иметь в виду один немаловажный фактор.

Большие языковые модели пытаются охватить очень большой спектр задач, и их датасетов чаще всего хватает на то, чтобы с ними справляться. Однако у них есть различия и по количеству данных, на которых они обучались, и по качеству, и по мощности самой модели. При этом модели постоянно развиваются, обновляются, и то, что ваш ИИ-помощник еще вчера делал плохо, завтра он неожиданно может научиться делать лучше всех на рынке (до следующего крупного обновления у конкурента).