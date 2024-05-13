Беспилотники ВСУ упали на парковку и возле многоквартирного дома в Белгороде

Гладков заявил об упавших на парковку и возле жилого дома в Белгороде БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) упали на парковку и возле жилого многоквартирного дома в Белгороде. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией», — написал он.

Пострадавших при взрыве нет, при этом осколки посекли восемь легковых автомобилей. Еще один БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Во втором случае пострадавших также нет. Беспилотник вывезли для обезвреживания.

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