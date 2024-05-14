Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта. Также повреждены шесть автомобилей.

Кроме того, по словам Гладкова, при атаке ВСУ пострадала женщина.

Ранее утром 14 мая в Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучало множество взрывов. Также в городе и Белгородском районе области включалась сирена воздушной тревоги.