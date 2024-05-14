При атаке ВСУ на Белгород пострадала женщина

Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район 14 мая пострадала женщина. Он написал об этом в Telegram-канале.

Согласно информации губернатора, пострадавшая получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. «Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил глава российского региона.

Гладков также заявил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей. В результате обстрела ВСУ повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах.