Украина попыталась атаковать российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом завили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, около 11:20 по московскому времени военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа. Район уничтожения дрона в Минобороны не уточнили.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 15 мая силы ПВО сбили над Белгородской областью две противорадиолокационные ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и девять дронов.

Кроме того, днем в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны ВСУ атаковали села Грузское и Березовка. В результате повреждены два автомобиля, магазин и гараж. Пострадавших нет.

Помимо этого, украинский беспилотник сбросил взрывчатку в селе Новая Таволжанка, повредив автомобиль.