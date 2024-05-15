Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 15 мая 2024Россия

Украина попыталась атаковать российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом завили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, около 11:20 по московскому времени военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа. Район уничтожения дрона в Минобороны не уточнили.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 15 мая силы ПВО сбили над Белгородской областью две противорадиолокационные ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и девять дронов.

Кроме того, днем в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны ВСУ атаковали села Грузское и Березовка. В результате повреждены два автомобиля, магазин и гараж. Пострадавших нет.

Помимо этого, украинский беспилотник сбросил взрывчатку в селе Новая Таволжанка, повредив автомобиль.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Украина обстреляла Крым ракетами с кассетными боеприпасами. Мини-бомбы разлетелись по Севастополю

      В ВСУ заявили о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области

      Фьюри высказался о результате предстоящего боя с Усиком

      В Харькове прогремел взрыв

      Инстасамка и Баста показали первые посты и фото в сети

      Объяснена любовь звезд к крайне неудобным нарядам

      Россиянин расправился с 65-летним отцом и попал под суд

      Домохозяйкам назвали способы избавить холодильник от неприятного запаха

      Оскорбившего участников СВО во время стрима блогера заключили под стражу

      В ЦБ заявили о риске оттока инвестиций из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше