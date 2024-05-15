Во Франции связали покушение на Фицо с его политикой по Украине

Французский политик Филиппо связал покушение на Фицо с его политикой по Украине

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть связано с его политикой в отношении Украины, идущей вразрез с планами НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Премьер Фицо проводит очень смелую политику, идущую вразрез с политикой НАТО, ЕС и ВОЗ. Он высказался против финансирования украинской армии», — сказал он.

Филиппо призвал выяснить точную мотивацию того, кто совершил это нападение.

О покушении на словацкого премьера, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, стало известно в среду, 15 мая.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако это ему не удалось. Состояние Фицо называют критическим.