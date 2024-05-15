В МВД Словакии уточнили количество сделанных в премьера Фицо выстрелов

МВД Словакии заявило, что в премьера Фицо выстрелили пять раз

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток уточнил, сколько раз выстрелили в премьер-министра Роберта Фицо. Его слова приводит Aktuality.sk.

«Злоумышленник произвел пять выстрелов, премьер-министр находится в критическом состоянии. Все еще на операционном столе», — рассказал глава МВД.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где тот выступал. Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.

Глава МВД сообщил, что покушение было совершено по политическим мотивам.