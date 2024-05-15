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21:09, 15 мая 2024Мир

Раскрыты мотивы покушения на премьера Словакии

МВД Словакии: на премьера страны Фицо напали по политическим мотивам
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам. Об этом передает РИА Новости.

«Это покушение было политически мотивировано», — сообщил Шутай-Эшток в беседе с журналистами.

15 мая в Словакии совершено покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.

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      Марина Совина
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