Раскрыты мотивы покушения на премьера Словакии

МВД Словакии: на премьера страны Фицо напали по политическим мотивам

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам. Об этом передает РИА Новости.

«Это покушение было политически мотивировано», — сообщил Шутай-Эшток в беседе с журналистами.

15 мая в Словакии совершено покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.