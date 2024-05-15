Состояние Фицо назвали критическим

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток назвал состояние Фицо критическим

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что состояние премьера страны Роберта Фицо, на которого совершили вооруженное покушение, является критическим. Его слова приводит РИА Новости.

«Премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — отметил глава МВД республики в беседе с журналистами.

Ранее Шутай-Эшток сообщил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.