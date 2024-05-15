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22:06, 15 мая 2024Мир

Польский военный раскрыл ситуацию на Западной Украине

Польский подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям

Фото: Unsplash

Польский подполковник Петр Левандовский заявил, что Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность. Об этом он сообщил в беседе с Onet.

Военный раскрыл ситуацию на Западной Украине и подчеркнул, что люди устали и измотаны. «Большие потери. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», — отметил он.

По словам Левандовского, все побывавшие на Западной Украине отметили маргинализацию вопроса кризиса с Россией в сознании граждан.

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      Марина Совина
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