Польский подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям

Польский подполковник Петр Левандовский заявил, что Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность. Об этом он сообщил в беседе с Onet.

Военный раскрыл ситуацию на Западной Украине и подчеркнул, что люди устали и измотаны. «Большие потери. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», — отметил он.

По словам Левандовского, все побывавшие на Западной Украине отметили маргинализацию вопроса кризиса с Россией в сознании граждан.